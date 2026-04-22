Earth Day Speech in Hindi : 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस पर छोटा और सरल भाषण
विश्व पृथ्वी दिवस के दिन स्कूलों और कई जगहों पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से कार्यक्रम आयोजित होते है। स्कूलों में भाषण, निबंध, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। अगर आप भाषण देने का मन बना रहे हैं तो नीचे लिखी स्पीच से आइडिया ले सकते हैं।
Earth Day Speech in Hindi 2026 : हर साल 22 अप्रैल का दिन विश्व भर में पृथ्वी दिवस ( Earth Day ) के तौर पर मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, पृथ्वी को संरक्षित करने और ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में आज के दिन पृथ्वी व पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया जाता है। यह दिन जलवायु संकट और पर्यावरण के सामने पैदा हुए संकट की ओर ध्यान दिलाता है। पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। अमेरीकी सीनेटर व पर्यावरणविद् गेलॉर्ड नेल्सन की पहल पर पहली मर्तबा पृथ्वी दिवस मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस के दिन स्कूलों और कई जगहों पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से कार्यक्रम आयोजित होते है। स्कूलों में भाषण, निबंध, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। अगर आप भाषण देने का मन बना रहे हैं तो नीचे लिखी स्पीच से आइडिया ले सकते हैं।
World Earth Day 2026 Speech in Hindi : विश्व पृथ्वी दिवस पर भाषण
आदरणीय अध्यापक गण, प्रिंसिपल सर एवं मेरे प्यारे साथियों,
आज पृथ्वी दिवस है यानी पृथ्वी और इसके पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेने का दिन। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 1970 से हुई। 1960 के दशक में विकास की होड़ में पेड़ काटे जाने लगे थे। नदियों का जल प्रदूषित होने लगा था। 1970 के आसपास अमेरिका समेत कई देशों ने बिगड़ते पर्यावरण के मद्दे की गंभीरता को समझा और पृथ्वी बचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत हुई। पिछले कुछ सालों में इस दिन की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लगातार पेड़ों के काटे जाने से जगंलों का कम होना, बढ़ता वायु व जल प्रदूषण, धरती का बिगड़ता संतुलन दुनिया भर के देशों के लिए सिर दर्द बन गया है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग सभी देशों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। धरती और पर्यावरण संकट में है।
हर साल पृथ्वी दिवस की एक खास थीम होती है। 2026 की थीम पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस साल पृथ्वी दिवस 2026 की थीम है, हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। (Our Power, Our Planet)
पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए इस धरती व पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। इस पृथ्वी दिवस पर हम सभी को अपनी धरती को हरा भरा और बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें प्रण लेना चाहिए कि हम वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। जंगल बचाने होंगे। वन्य जीवन की रक्षा करनी होगी। जीव जंतुओं को बचाना होगा। पॉलिथिन पर बैन के नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है। हमें गैर-नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय नवीकरणीय संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि पर फोकस करना चाहिए।
साथियों, पृथ्वी दिवस और पर्यावरण दिवस जैसे दिन हर साल मनाए जाते हैं। जबकि इस काम के लिए हमें किसी दिन की जरूरत नहीं है। हम कोई एक दिन या कुछेक दिनों की मेहनत से पृथ्वी व पर्यावरण के नहीं बचा सकते। हम सभी को इसके संरक्षण के लिए जीवन भर के लिए संकल्प लेना होगा। लगातार प्रयास करने होंगे। ऐसा करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे सकेंगे। हमारे आज के प्रयासों से आगामी पीढ़ियों का अच्छा जीवन जीना सुनिश्चित होगा।
धन्यवाद।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी