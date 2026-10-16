दशहरा की छुट्टी कब, आपके राज्य में किस दिन रहेगा अवकाश; नोट कर लीजिए तारीखें
दशहरा 2026 की छुट्टियों में राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना से बंगाल तक छुट्टी की तारीखें अलग हैं। जानिए अपने राज्य में स्कूल कब बंद होंगे और कब खुलेंगे।
रावण के पुतले तैयार हैं और पंडालों में ढाक की गूंज सुनाई देने लगी है। अब बारी बच्चों की है। स्कूल का बस्ता कुछ दिन के लिए खूंटी पर टंगने वाला है। बस एक सवाल बाकी है कि आपके राज्य में स्कूल कब बंद होंगे और कब खुलेंगे। जवाब हर जगह अलग है। इस साल विजयादशमी यानी दशहरा 20 अक्टूबर 2026 को मंगलवार के दिन पड़ रहा है। जिन राज्यों में इस दिन सरकारी छुट्टी है वहां स्कूल बंद रहेंगे। कई जगह छुट्टी पहले से शुरू हो रही है और कहीं त्योहार के बाद तक चलेगी। छुट्टी कितने दिन की होगी यह राज्य सरकार और स्कूल के कैलेंडर पर टिका है। निजी सरकारी और केंद्रीय स्कूलों की तारीखें भी अलग हो सकती हैं।
दक्षिण भारत में लंबी छुट्टी
तेलंगाना में दशहरा की छुट्टी 10 से 22 अक्टूबर तक है। यह 13 दिन का ब्रेक है। 9 अक्टूबर को पहली समेटिव परीक्षा खत्म हुई और उसके बाद छुट्टी शुरू हो गई। बतुकम्मा महानवमी और विजयादशमी इसी दौरान आते हैं। स्कूल 23 अक्टूबर को खुलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में दशहरा की छुट्टी 12 से 21 अक्टूबर तक चलेगी। 22 अक्टूबर से कक्षाएं फिर शुरू होंगी।
कर्नाटक में कई कैलेंडर के मुताबिक छुट्टी 10 से 21 अक्टूबर तक है और स्कूल 22 अक्टूबर को खुलेंगे। कुछ स्कूलों ने अपनी छुट्टी अक्टूबर की शुरुआत में ही रख दी है। आयुध पूजा और विजयादशमी यहां के बड़े मौके हैं। तमिलनाडु में आयुध पूजा 19 अक्टूबर को है और विजयादशमी 20 अक्टूबर को। केरल में महानवमी 20 अक्टूबर को है और विजयादशमी 21 अक्टूबर को।
पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा का रंग
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की छुट्टी 15 से 26 अक्टूबर तक बताई गई है। यानी छुट्टी शुरू हो चुकी है। पंडाल सज चुके हैं और शहर से गांव तक उत्सव का माहौल है। स्कूल कब खुलेंगे यह अपने स्कूल से पक्का कर लें।
ओडिशा में कुछ कैलेंडर के हिसाब से 17 से 26 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। झारखंड में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कैलेंडर के मुताबिक 19 से 21 अक्टूबर तक तीन दिन का ब्रेक है। इसमें महाअष्टमी और दशहरा शामिल हैं। बिहार में 17 से 21 अक्टूबर तक पांच दिन स्कूल बंद रहने की खबर है।
उत्तर और पश्चिम भारत का हाल
दिल्ली और एनसीआर में स्कूल 18 से 20 अक्टूबर तक बंद रह सकते हैं। कुछ स्कूलों ने 17 से 19 अक्टूबर तक शरदकालीन अवकाश रखा है और उसके बाद 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी है। सरकारी और निजी स्कूलों में फर्क हो सकता है। इसलिए शिक्षा निदेशालय का कैलेंडर या स्कूल का सर्कुलर जरूर देखें।
उत्तर प्रदेश में कुछ कैलेंडर के मुताबिक 18 से 25 अक्टूबर तक शरदकालीन और दशहरा अवकाश है। कक्षाएं 26 अक्टूबर से चलेंगी। राजस्थान में कुछ स्कूलों की आठ दिन की छुट्टी 18 से 25 अक्टूबर तक बताई गई है।
गौरतलब है कि ये तारीखें 16 अक्टूबर 2026 तक छपी रिपोर्ट और छुट्टी की सूचियों पर आधारित हैं। इन्हें इस बात की पक्की पुष्टि न समझें कि हर सरकारी निजी सीबीएसई या आईसीएसई स्कूल यही तारीखें मानेगा। घूमने का प्लान बनाने से पहले स्कूल का ताजा सर्कुलर या शिक्षा विभाग की अधिसूचना देख लें। टिकट बुक करने में जल्दबाजी न करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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