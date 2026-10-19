20 या 21 अक्टूबर, दशहरा पर आखिर स्कूलों में कब रहेगी छुट्टी? कन्फ्यूजन करें दूर
दशहरा 2026 की छुट्टी को लेकर बच्चों और पेरेंट्स के बीच भारी कन्फ्यूजन है कि स्कूल 20 अक्टूबर को बंद रहेंगे या 21 को भी छुट्टी मिलेगी।
त्योहारों का मौसम शुरू होते ही हवा में एक अलग सी ही महक घुल जाती है। रामलीला मैदानों की सजावट, मेलों की रौनक और रावण दहन की तैयारियों के बीच, अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, तो वो है 'छुट्टियों' का। दशहरा (विजयादशमी) नजदीक आते ही स्कूली बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है और पेरेंट्स के दिमाग में एक खास तरह की प्लानिंग शुरू हो जाती है। कोई अपने होमटाउन जाने की सोचता है, तो कोई परिवार के साथ किसी शॉर्ट ट्रिप का प्लान बनाता है। अक्सर वर्किंग पेरेंट्स अपनी छुट्टियों को बच्चों के स्कूल कैलेंडर के साथ सिंक (sync) करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इन सब खुशियों और प्लानिंग के बीच एक बड़ा सवाल बार-बार सिर उठाता है कि छुट्टी आखिर है किस दिन? क्या स्कूल मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को बंद रहेंगे, या फिर बुधवार, 21 अक्टूबर को भी मौज करने का मौका मिलेगा? अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं और अपना रिजर्वेशन कराने या कोई प्रोग्राम तय करने से पहले सही जानकारी चाहते हैं, तो आइए इस उलझन को दूर करते हैं।
आखिर मुख्य तारीख क्या है?
सबसे पहले तो कैलेंडर के पन्नों को सुलझा लेते हैं। साल 2026 में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यानी विजयादशमी (दशहरा) 20 अक्टूबर, दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। ये वो दिन होता है जब नौ दिनों की पावन नवरात्रि का समापन होता है और देश भर में रावण दहन के साथ-साथ शानदार धार्मिक आयोजन होते हैं। जाहिर सी बात है, दशहरे के दिन देश के लगभग हर छोटे-बड़े स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में ताले लगे रहते हैं। यह एक पक्का पब्लिक हॉलिडे है, तो 20 अक्टूबर की छुट्टी तो लगभग हर जगह तय ही मानिए। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर बच्चों का टिफिन बनाने की कोई टेंशन नहीं लेनी है।
तो फिर 21 अक्टूबर की चर्चा क्यों हो रही है?
पेरेंट्स के बीच असली बहस 21 अक्टूबर को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि त्योहार की थकान, लोकल मेलों की भीड़ या फिर स्कूल के अपने खास एनुअल कैलेंडर की वजह से अगले दिन यानी बुधवार को भी छुट्टी दे दी जाती है। कुछ जगहों पर जिला प्रशासन (डीएम) स्थानीय परिस्थितियों और ट्रैफिक डायवर्जन को देखते हुए एक्स्ट्रा हॉलिडे का ऐलान कर देते हैं। लेकिन, आपको बता दें कि 21 अक्टूबर की छुट्टी कोई 'यूनिवर्सल रूल' या पूरे देश में लागू होने वाला नियम नहीं है। यह पूरी तरह से आपके राज्य की सरकार, जिले के हालात और आपके बच्चे के स्कूल मैनेजमेंट के फैसले पर निर्भर करता है।
राज्यों के हिसाब से क्या है छुट्टी का हाल?
अगर हम बात करें देश के अलग-अलग राज्यों की, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की तो यहां दशहरे की जबरदस्त धूम होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में दुर्गा पूजा विसर्जन के चलते अक्सर स्कूलों में लंबी छुट्टियां (दशहरा वेकेशन) होती हैं। वहीं यूपी, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में आमतौर पर सिर्फ मुख्य पर्व के दिन ही अवकाश रहता है। इसलिए इन राज्यों में रहने वाले पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशों और अपने स्कूल द्वारा जारी किए गए सालाना हॉलिडे कैलेंडर पर ही भरोसा करें।
वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी की अफवाहों से बचें
आजकल सोशल मीडिया, खासकर वॉट्सऐप और फेसबुक पर हर दूसरी चीज तुरंत वायरल हो जाती है। त्योहारी सीजन आते ही "स्कूलों में 4 दिन की बंपर छुट्टी" या "प्रशासन का नया आदेश" जैसे फेक मैसेज बहुत तेजी से फॉरवर्ड होने लगते हैं। पेरेंट्स को हमारी यही सलाह है कि वे ऐसी किसी भी वायरल पोस्ट या बिना सिर-पैर के मैसेज को देखकर अपनी ट्रिप के टिकट बुक न कर लें। सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे उठाया गया कोई भी कदम बाद में आपके बच्चे की पढ़ाई का नुकसान कर सकता है।
दशहरे की छुट्टी कंफर्म करने के 3 पक्के तरीके
अगर आप 20 और 21 अक्टूबर की छुट्टियों को लेकर अब भी दुविधा में हैं, तो इन तीन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
1. स्कूल का ऑफिशियल नोटिस चेक करें: अपने स्मार्टफोन पर स्कूल का ऐप खोलें या पेरेंट्स-टीचर वाले ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप पर पैनी नजर रखें। अमूमन स्कूल प्रशासन त्योहार से दो-तीन दिन पहले ही डायरी में या ऐप पर छुट्टी का सर्कुलर जारी कर देते हैं।
2. शिक्षा विभाग की वेबसाइट देखें: अगर छुट्टी को लेकर कोई सरकारी आदेश आता है, तो वह सबसे पहले राज्य के शिक्षा विभाग या जिला अधिकारी (डीएम) के ऑफिशियल एक्स हैंडल और वेबसाइट पर अपलोड होता है। इसे ही हमेशा प्राथमिकता दें।
3. सीधे स्कूल से संपर्क करें: अगर स्कूल डायरी या ऐप पर स्थिति साफ नहीं हो रही है, तो बिल्कुल संकोच न करें। सीधे स्कूल रिसेप्शन या क्लास टीचर को फोन और मैसेज करके पूछ लें। इससे सारा भ्रम एक मिनट में दूर हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव