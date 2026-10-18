दुर्गा अष्टमी से दशहरा तक स्कूलों में छुट्टी, 19 और 20 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल
दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर और दशहरा 20 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। केरल यूपी बिहार झारखंड और दिल्ली एनसीआर की छुट्टियों का पूरा हाल पढ़ें।
त्योहारों की रौनक अब स्कूल के बस्तों तक पहुंच गई है। सोमवार को दुर्गा अष्टमी के साथ साथ नवमी भी है और इस बार तिथि को लेकर कुछ ऐसा संयोग है कि मंगलवार को दशहरा पड़ रहा है। यानी लगातार दो दिन स्कूल की घंटी नहीं बजेगी। बच्चे घर पर रहकर पूजा और मेले का मजा लेंगे। माता-पिता को भी सुबह की भागदौड़ से राहत मिलेगी। देश के कई राज्यों में शिक्षा विभाग ने छुट्टी का एलान कर दिया है। कुछ जगह शरदकालीन अवकाश पहले से चल रहा है। इसी में दोनों त्योहार भी आ जाते हैं।
सोमवार 19 अक्टूबर को क्या रहेगा
दुर्गा अष्टमी को महा अष्टमी भी कहते हैं। यह नवरात्र का आठवां दिन होता है। इस दिन मां दुर्गा की शक्ति की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। एक बात ध्यान रखनी होगी। इस साल की गजटेड छुट्टियों की सूची में अष्टमी शामिल नहीं है। इसलिए हर स्कूल बंद रहे यह जरूरी नहीं है। अभिभावकों को स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप और आधिकारिक सर्कुलर पर नजर रखनी चाहिए। केरल से साफ खबर आ चुकी है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर 19 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। यह छुट्टी सरकारी दफ्तरों के साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी। इनमें प्रोफेशनल कॉलेज भी शामिल हैं। केरल में 20 और 21 अक्टूबर को भी पूजा की छुट्टियां हैं। इस तरह लोगों को लंबा आराम मिल जाएगा।
मंगलवार 20 अक्टूबर को दशहरा
दशहरा यानी विजयादशमी गजटेड छुट्टियों की सूची में दर्ज है। इसलिए देश के ज्यादातर स्कूल इस दिन बंद रहेंगे। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने दस सिर वाले रावण का अंत किया था। यह भी माना जाता है कि मां दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर को हराया था। दशहरे के साथ नवरात्र का समापन होता है।
राज्यों का हाल
अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की लंबाई अलग है। अब तक आई जानकारी के मुताबिक तस्वीर कुछ ऐसी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आठ दिन का अवकाश बताया जा रहा है। यूपी में यह 18 से 25 अक्टूबर तक है। दिल्ली एनसीआर के स्कूल 18 से 20 अक्टूबर तक बंद रहने की उम्मीद है। बिहार में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 17 से 21 अक्टूबर तक छुट्टी है। झारखंड में 19 से 21 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में अवकाश 12 से 21 अक्टूबर तक चल रहा है। तेलंगाना में बच्चों को सबसे लंबी राहत मिली है। वहां 10 से 22 अक्टूबर तक छुट्टी है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का मतलब ही लंबा अवकाश होता है। राज्य के स्कूल 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। यहां पूजा का माहौल बाकी देश से कहीं बड़ा होता है।
जरा सावधानी रखें
छुट्टियां राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड के फैसले पर टिकी होती हैं। सरकारी और निजी स्कूलों की तारीखें भी अलग हो सकती हैं। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर बदलाव कर देता है। कुछ जगह पंचांग के हिसाब से अष्टमी की तारीख को लेकर भी थोड़ा फर्क दिख रहा है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि स्कूल की ओर से आया संदेश देखें। सोशल मीडिया पर घूम रही सूचियों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। एक फोन कॉल या एक सर्कुलर आपको बेवजह की परेशानी से बचा सकता है। तो बस्ते कोने में रखिए और त्योहार की तैयारी कीजिए। पढ़ाई तो छुट्टी के बाद भी चलती रहेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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