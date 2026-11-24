कौन हैं रानी माहेश्वरी, पति की याद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को देंगी सालाना 1-1 लाख रुपये
दिल्ली विश्वविद्यालय ने होनहार छात्रों के लिए एक वार्षिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। इसके तहत चुने गए छात्रों को हर साल 1.02 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स छात्रों के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय ने होनहार छात्रों के लिए एक वार्षिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। इसके तहत चुने गए छात्रों को हर साल 1.02 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है। यह छात्रवृत्ति दिवंगत प्रोफेसर जीसी माहेश्वरी की पत्नी रानी माहेश्वरी की ओर से दिए गए 21 लाख रुपये के योगदान से शुरू की गई है। इससे हर साल एक छात्र और एक छात्रा को आर्थिक मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव को वाइस चांसलर ने मंजूरी दे दी है।
कितने रुपये कब मिलेंगे
प्रोफेसर जी.सी. माहेश्वरी एनुअल मेमोरियल स्कॉलरशिप नाम की इस योजना के तहत, शुरुआती 11 वर्षों (2026-36) तक प्रत्येक चयनित छात्र को हर साल 51000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद के 10 वर्षों (2037-46) के लिए यह राशि बढ़ाकर 1.02 लाख रुपये प्रति छात्र कर दी जाएगी। इस योगदान से दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉमर्स विभाग हर साल एक मेमोरियल लेक्चर भी आयोजित करेगा। इसके लिए पहले 11 वर्षों तक हर साल 25000 रुपये और उसके बाद के 10 वर्षों तक हर साल 50000 रुपये का अलग बजट रखा गया है।
6.5 CGPA और 75 फीसदी हाजिरी जरूरी
यह छात्रवृत्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ रहे रेगुलर बीकॉम ऑनर्स छात्रों के लिए है। आवेदन करने वाले छात्रों के पास अपने हालिया सेमेस्टर परिणामों में कम से कम 6.5 CGPA होना चाहिए और उनकी अटेंडेंस कम से कम 75% होनी चाहिए।
परिवार की आय सालाना अधिकतम 5 लाख हो
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए छात्र के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके बाद के हर साल आय की यह सीमा 25000 रुपये बढ़ा दी जाएगी। जिन छात्रों के खिलाफ चीटिंग या फर्जीवाड़े के मामले या अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई मामला दर्ज है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
पहले जो स्कॉलरशिप ले रहे, उन्हें फायदा नहीं
जो छात्र पहले से ही दिल्ली विश्वविद्यालय, किसी अन्य शिक्षण संस्थान, केंद्र या राज्य सरकार, या किसी निजी संस्था से कोई छात्रवृत्ति या फेलोशिप ले रहे हैं, वे भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे (हालांकि, फीस में छूट पाने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं)।
कैसे करें आवेदन
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से तय प्रक्रिया के जरिए ही आवेदन मांगे जाएंगे। कॉलेज इस सूचना को छात्रों तक पहुंचाएंगे। कॉलेज आवेदकों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, उपस्थिति, अनुशासनात्मक स्थिति और आय संबंधी दस्तावेजों की जांच करेंगे और फिर पूरे आवेदन विश्वविद्यालय को भेज देंगे। तीन सदस्यीय समिति, जिसमें वाणिज्य विभाग के प्रमुख और डीन, छात्र कल्याण डीन (या उनके द्वारा नामित व्यक्ति) और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन के सीईओ शामिल होंगे, आवेदनों की जांच करेगी और लाभार्थियों की सिफारिश करेगी। ये पुरस्कार वार्षिक स्मारक व्याख्यान के दौरान दिए जाएंगे।
कौन हैं रानी माहेश्वरी
रानी माहेश्वरी (Rani Maheshwari) दिल्ली विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर जी.सी. माहेश्वरी (Prof. GC Maheshwari) की पत्नी हैं। डीयू से पहले डीटीयू में भी बड़ा दान दे चुकी हैं। रानी माहेश्वरी प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में पर्सोनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। वह दिल्ली में रहती हैं और सामाजिक एवं जनकल्याण से जुड़ी कार्यों से जुड़ी रहती हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी