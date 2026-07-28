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DU : दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया सत्र शुरू, फ्रेशर्स का गुलाब बिछाकर शानदार स्वागत

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली यूनिवर्सिटी में मंगलवार से नए सत्र का आगाज हो गया है। सीनियर छात्रों ने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर ही गुलाब से नये छात्रों का स्वागत किया। बहुत से कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर्स अपने माता पिता के साथ पहुंचे।

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दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया सत्र शुरू

दिल्ली यूनिवर्सिटी में मंगलवार से नए सत्र का आगाज हो गया है। सीनियर छात्रों ने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर ही गुलाब से नये छात्रों का स्वागत किया। बहुत से कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर्स अपने माता पिता के साथ पहुंचे। कॉलेजों ने ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के नए बैच का स्वागत करने की तैयारी की। इस स्वागत के बीच वहीं यूनिवर्सिटी का कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) एडमिशन प्रोसेस भी जारी है।

हालांकि यूनिवर्सिटी कैलेंडर में एकेडमिक सेशन की आधिकारिक शुरुआत 28 जुलाई बताई गई है, लेकिन ज्यादातर कॉलेजों ने ओरिएंटेशन सेशन की योजना बनाई थी। इन प्रोग्राम्स का मकसद स्टूडेंट्स को एकेडमिक स्ट्रक्चर, कैंपस की सुविधाओं, स्टूडेंट सोसाइटीज और सपोर्ट सर्विसेज से रूबरू कराना है। कॉलेजों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा है, "फ्रेशर्स का स्वागत है, इंतजार खत्म हुआ!"

25 जुलाई को घोषित यूनिवर्सिटी के सीट एलोकेशन के दूसरे राउंड में, 24,814 कैंडिडेट्स को अलग-अलग कॉलेजों और प्रोग्राम्स में नई सीटें अलॉट की गईं। इसके अलावा, 30,682 कैंडिडेट्स को उनकी पसंद के बेहतर कॉलेजों या कोर्स में अपग्रेड किया गया, जबकि 15,265 कैंडिडेट्स ने 'फ्रीज' ऑप्शन चुनने के बाद अपनी पिछली अलॉटमेंट को ही बनाए रखा।

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यूनिवर्सिटी के अनुसार, एडमिशन प्रोसेस के दूसरे राउंड में अभी 88,584 कैंडिडेट्स शामिल हैं। राउंड II में सीट पाने वाले कैंडिडेट्स को 26 जुलाई को रात 11.59 बजे तक अपनी अलॉटमेंट स्वीकार करनी थी, जिसके बाद कॉलेजों ने उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन शुरू किया।

एडमिशन प्रोसेस का आखिरी चरण - डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल होने के बाद एडमिशन फीस का भुगतान - 28 जुलाई को रात 11.59 बजे तक पूरा किया जाना है।

इससे पहले, एडमिशन के पहले चरण में 63,756 कैंडिडेट्स ने अपनी सीटें कन्फर्म की थीं। कुल मिलाकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 67 कॉलेजों में 221 प्रोग्राम्स के तहत 71,000 से ज़्यादा अंडरग्रेजुएट सीटों के लिए 93,033 कैंडिडेट्स को एडमिशन की पेशकश की थी। ये एडमिशन CUET-UG स्कोर और CSAS पोर्टल के जरिए दी गई प्रोग्राम की प्राथमिकताओं के आधार पर किए गए थे।

न्यूनतम स्कोर जारी

यूनिवर्सिटी ने दूसरे राउंड के लिए न्यूनतम एलोकेशन स्कोर भी जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स CSAS एडमिशन पोर्टल पर लॉग इन करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे के राउंड भी आयोजित किए जाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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