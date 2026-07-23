बहकावे में न आएं; दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रों को सख्त हिदायत, कहा-जंतर-मंतर प्रदर्शन से रहें दूर
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनों को लेकर छात्रों के लिए जरूरी चेतावनी जारी की है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों के प्रदर्शन से दूर ही रहने को कहा है।
नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजधानी में हलचल काफी तेज है। जंतर-मंतर पर जारी छात्र प्रदर्शनों और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने अपने छात्रों और शिक्षकों के लिए एक बेहद अहम सलाह जारी की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए छात्रों को साफ ताकीद की है कि वे जंतर-मंतर पर होने वाले किसी भी गैर-कानूनी मजमे या प्रदर्शन का हिस्सा बनने से बचें। डीयू का कहना है कि ऐसे प्रदर्शनों से न सिर्फ छात्रों की अपनी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, बल्कि उनके करियर और पढ़ाई-लिखाई पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
डीयू की आधिकारिक चेतावनी
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा उसके लिए सबसे ऊपर है। यूनिवर्सिटी ने याद दिलाया कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह का जमावड़ा या प्रदर्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत नियंत्रित होता है। ऐसे में वहां बिना अनुमति या गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने पर सीधे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ट्वीट में कहा गया, "कृपया ध्यान दें कि जंतर-मंतर पर कोई भी गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन कानूनी कार्रवाई को न्योता दे सकता है। इससे आपकी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है और करियर पर भी असर हो सकता है।" इसके साथ ही प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर भी सावधान किया है। ट्वीट में कहा गया है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी और गुमराह करने वाली खबरें बनाई और फैलाई जा रही हैं। इसलिए छात्र किसी भी बहकावे में न आएं और कानून का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।
सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करें: डीयू
जंतर-मंतर पर यह विरोध-प्रदर्शन उस समय और ज्यादा गरमा गया जब नीट पेपर लीक की जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र संगठनों के साथ-साथ सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठ गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीयू ने जहां एक तरफ छात्रों को प्रदर्शन से दूर रहने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक से भी अनशन खत्म करने की गुजारिश की है। डीयू ने लिखा कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सोनम वांगचुक को छात्रों के व्यापक हित में अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य ही देश का भविष्य है। इसके अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले का स्वागत किया है जिसके तहत पेपर लीक के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने की बात कही गई है। यूनिवर्सिटी का मानना है कि इस कदम से दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।
दूसरी तरफ, इस पूरे विवाद में यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजों की भूमिका को लेकर नया बवंडर खड़ा हो गया है। हाल ही में कुछ कॉलेज प्रिंसिपल्स ने सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री का समर्थन करते हुए पोस्ट शेयर किए थे, जिसकी वजह से छात्रों और शिक्षकों के एक वर्ग में भारी नाराजगी देखने को मिली। राजधानी कॉलेज द्वारा कॉलेज के आधिकारिक हैंडल से शिक्षा मंत्री के समर्थन में पोस्ट किया गया था, लेकिन विवाद बढ़ता देख उसे हटा लिया गया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई। प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस पर गहरा अफसोस है। वहीं शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल के एक्स हैंडल पर अब भी शिक्षा मंत्री के समर्थन में पोस्ट मौजूद है, जिसमें एनईपी और शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की बात कही गई है।
शिक्षकों का मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे राजनीतिक मामलों में खुलकर पक्ष लेने से बचना चाहिए। मिरांडा हाउस की फैकल्टी मेंबर आभा देव हबीब ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र सिर्फ अपने सवालों के सीधे जवाब चाहते हैं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्रों के मन में फैली अनिश्चितता को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव