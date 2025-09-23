DU Vacant Seats Admission : du admission mop up round without cuet ug score on 12th class marks basis today DU : डीयू में 9000 खाली सीटों के लिए आज से मॉपअप राउंड, बगैर CUET 12वीं के अंकों से दाखिला, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़DU Vacant Seats Admission : du admission mop up round without cuet ug score on 12th class marks basis today

DU : डीयू में 9000 खाली सीटों के लिए आज से मॉपअप राउंड, बगैर CUET 12वीं के अंकों से दाखिला

डीयू की खाली लगभग 9000 सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड आज मंगलवार से शुरू करने जा रहा है। इस राउंड में प्रवेश सीयूईटी के अधार पर नहीं बल्कि बल्कि कक्षा 12वीं की मेरिट के आधार पर दाखिला होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 07:35 AM
share Share
Follow Us on
DU : डीयू में 9000 खाली सीटों के लिए आज से मॉपअप राउंड, बगैर CUET 12वीं के अंकों से दाखिला

दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिला के लिए बची लगभग 9000 सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड आज मंगलवार से शुरू करने जा रहा है। इस राउंड में प्रवेश सीयूईटी के अधार पर नहीं बल्कि बल्कि कक्षा 12वीं (या समकक्ष) की मेरिट के आधार पर दाखिला होगा। विश्वविद्यालय उन कॉलेजों और कार्यक्रमों की खाली सीटें अपनी प्रवेश वेबसाइटwww.admission.uod.ac.in पर जारी कर चुका है।

डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार यह दाखिला प्रक्रिया 23 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें पहले पीडब्ल्यूबीडी, एससी,एसटी सहित अन्य लोगों को बुलाया गया है। डीयू के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स स्थित बहुउद्देश्यीय हॉल में आयोजित इस दाखिला प्रक्रिया में सभी कॉलेजों के प्रतिनिधि भी आएंगे।

जो उम्मीदवार पहले से किसी भी कॉलेज/प्रोग्राम में एडमिट हो चुके हैं, वे इस राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। आवंटन एक बार हो जाने के बाद अंतिम होगा। न अपग्रेड मिलेगा और न ही वापस लेने का विकल्प। जिसे भी सीट दी जाएगी, उसे तुरंत ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। अन्यथा सीट कैंसल होकर अगले उम्मीदवार को दी जाएगी। तय समय पर न पहुंचने वाले उम्मीदवार का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि दस्तावेज़ में कोई कमी पाई गई तो तुरंत प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इस राउंड में बुलाए जाने का मतलब यह नहीं है कि प्रवेश की गारंटी है। उम्मीदवार के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही कैंपस में आ सकेंगे।

CUET Cuet Ug DU Admission
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।