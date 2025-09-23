DU : डीयू में 9000 खाली सीटों के लिए आज से मॉपअप राउंड, बगैर CUET 12वीं के अंकों से दाखिला

डीयू की खाली लगभग 9000 सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड आज मंगलवार से शुरू करने जा रहा है। इस राउंड में प्रवेश सीयूईटी के अधार पर नहीं बल्कि बल्कि कक्षा 12वीं की मेरिट के आधार पर दाखिला होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिला के लिए बची लगभग 9000 सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड आज मंगलवार से शुरू करने जा रहा है। इस राउंड में प्रवेश सीयूईटी के अधार पर नहीं बल्कि बल्कि कक्षा 12वीं (या समकक्ष) की मेरिट के आधार पर दाखिला होगा। विश्वविद्यालय उन कॉलेजों और कार्यक्रमों की खाली सीटें अपनी प्रवेश वेबसाइटwww.admission.uod.ac.in पर जारी कर चुका है।

डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार यह दाखिला प्रक्रिया 23 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें पहले पीडब्ल्यूबीडी, एससी,एसटी सहित अन्य लोगों को बुलाया गया है। डीयू के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स स्थित बहुउद्देश्यीय हॉल में आयोजित इस दाखिला प्रक्रिया में सभी कॉलेजों के प्रतिनिधि भी आएंगे।