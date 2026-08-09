DU UG CSAS 2026: तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, देखें एडमिशन की पूरी डिटेल्स

दिल्ली विश्वविद्यालय ने CSAS UG 2026 के तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 8 अगस्त 2026 को जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG) के तहत आवेदन किया था, वे अपने आवंटित कॉलेज और प्रोग्राम की जानकारी DU के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं।

DU UG CSAS Round 3 Merit List 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में अंडरग्रेजुएट एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने CSAS UG 2026 के तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 8 अगस्त 2026 को जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG) के तहत आवेदन किया था, वे अपने आवंटित कॉलेज और प्रोग्राम की जानकारी DU के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं।

तीसरे राउंड में उम्मीदवारों को सीट आवंटित करने का फैसला CUET मेरिट, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों और उम्मीदवारों द्वारा भरी गई कॉलेज व प्रोग्राम प्रेफरेंस के आधार पर किया गया है। जिन छात्रों को सीट मिल गई है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर सीट स्वीकार करने के साथ एडमिशन की आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

11 अगस्त तक सीट स्वीकार करना जरूरी राउंड 3 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले 8 से 11 अगस्त 2026 के बीच आवंटित कॉलेज और प्रोग्राम को स्वीकार करना होगा। इसके बाद संबंधित कॉलेज उम्मीदवार के आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेगा।

कॉलेज की ओर से आवेदन का वेरिफिकेशन और अप्रूवल 12 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित एडमिशन फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 13 अगस्त 2026 है।

DU CSAS UG Round 3: जरूरी तारीखें राउंड 3 सीट अलॉटमेंट जारी: 8 अगस्त 2026

सीट स्वीकार करने की अवधि: 8 से 11 अगस्त 2026

कॉलेज वेरिफिकेशन और अप्रूवल: 8 से 12 अगस्त 2026

ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 13 अगस्त 2026

ऐसे चेक करें सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए अपना राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं:

DU के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाएं।

अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से CSAS UG पोर्टल पर लॉगिन करें।

Round 3 Seat Allocation सेक्शन पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर दिखाई गई अपनी आवंटित सीट की जानकारी देखें।

अपने कॉलेज और प्रोग्राम का नाम ध्यान से चेक करें।

अलॉटमेंट डिटेल को डाउनलोड या सेव करके रख लें।

सीट मिलने के बाद तय समय सीमा के भीतर आगे की एडमिशन प्रक्रिया पूरी करें।

पसंद की सीट मिली है तो क्या करें? जिन उम्मीदवारों को उनकी पसंद का कॉलेज और प्रोग्राम मिल गया है और वे सीट से संतुष्ट हैं, उन्हें बिना देरी किए तय समय सीमा के भीतर सीट स्वीकार करनी चाहिए और बाकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

वहीं, जिन छात्रों को उनकी अलग या कम पसंद वाली प्रेफरेंस मिली है, उन्हें आगे कोई निर्णय लेने से पहले CSAS के नियमों और उपलब्ध विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए। उम्मीदवारों को पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

दस्तावेजों में गलती न करें उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि CSAS आवेदन में दी गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेज सही एवं वैध हों। कॉलेज वेरिफिकेशन के दौरान अगर किसी तरह की कमी सामने आती है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक करना जरूरी होगा।