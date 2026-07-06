Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

DU UG Admissions 2026: डीयू यूजी दाखिले के लिए अब तक 1.48 लाख आवेदन; 11 जुलाई तक भरें पसंद का कॉलेज

Prachi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
Follow us on Google News
share

DU UG Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में स्नातक दाखिले के लिए 1.48 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। छात्र सीएसएएस के दूसरे चरण में 11 जुलाई तक अपनी कॉलेज चॉइस भर सकते हैं।

DU UG Admissions 2026: डीयू यूजी दाखिले के लिए अब तक 1.48 लाख आवेदन; 11 जुलाई तक भरें पसंद का कॉलेज

DU UG Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इस साल स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए छात्रों के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिल रही है। डीयू की डीन एडमिशन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रही है। स्नातक स्तर पर अब तक कुल 1,48,407 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 62,524 अभ्यर्थियों ने सीएसएएस (CSAS) के दूसरे चरण में अपनी पसंद के विषयों और कॉलेजों की चॉइस भरने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख 11 जुलाई, पीजी की तीसरी लिस्ट 9 को

यूनिवर्सिटी ने सभी स्नातक अभ्यर्थियों को अपनी कॉलेज और कोर्स की चॉइस लॉक करने के लिए 11 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक का समय दिया है। दूसरी ओर, दो वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) कोर्सेज में अब तक 9,500 दाखिले पूरे हो चुके हैं और इसकी तीसरी आवंटन लिस्ट 9 जुलाई को जारी की जाएगी। इसी दिन ललित कला, संगीत और शारीरिक शिक्षा जैसे प्रदर्शन-आधारित कोर्सेज की आवंटन लिस्ट भी घोषित होगी। इसके अलावा, बीटेक की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके लिए सीट स्वीकार करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई (शाम 4:59 बजे) है। 5-वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के पहले स्पॉट राउंड के लिए छात्र 7 जुलाई की रात 11:59 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:DU में 1 साल के मास्टर्स PG कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

मिशन एडमिशन

दाखिला प्रक्रिया के बीच छात्रों की मदद के लिए 'हेलो हिन्दुस्तान' हेल्पलाइन पर डीयू एडमिशन ब्रांच के जॉइंट डीन प्रो. अमित पुंडीर ने छात्रों द्वारा पूछे गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं, जो हर छात्र के लिए जानना जरूरी है:

सवाल: क्या 2025 या 2024 के सीयूईटी-यूजी अंकों के आधार पर डीयू में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक प्रवेश के लिए केवल सीयूईटी-यूजी 2026 के अंक ही मान्य होंगे।

सवाल: क्या डीयू में नियमित स्नातक प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा है?

उत्तर: नहीं। डीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

सवाल: यदि 12वीं का मेरा विषय सीयूईटी के डोमेन विषयों की सूची में नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: यदि आपका विषय सीयूईटी की सूची में नहीं है, तो आपको उससे सबसे अधिक मिलता-जुलता विषय चुनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने 12वीं में जैव रसायन (बायोकैमिस्ट्री) पढ़ा है, तो सीयूईटी में उसे जीव विज्ञान (बायोलॉजी) विषय से मैप करना होगा।

सवाल: प्रवेश प्रक्रिया के तीन चरण कौन-कौन से हैं?

उत्तर: पहला चरण में अभ्यर्थी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरते हैं। दूसरा चरण में पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेजों का चयन कर उनका वरीयता क्रम तय करते हैं। तीसरा चरण सीट आवंटन और प्रवेश का है। इसमें विश्वविद्यालय सीयूईटी-यूजी के अंकों, उपलब्ध सीटों और अभ्यर्थी की वरीयता के आधार पर विभिन्न चरणों में सीटों का आवंटन करता है।

अपने सवाल हमें hellohindustan@livehindustan. com पर भेजें।

ये भी पढ़ें:CUET स्कोर से डीयू के इन 10 बेस्ट कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन, देखें पूरी लिस्ट

मिरांडा हाउस में आज से ओपन हाउस सेशन शुरू

मिरांडा हाउस सोमवार से अपने दूसरे ओपन हाउस सेशन की शुरूआत कर रहा है। इसमें शामिल होने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। उन्हें प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम की जानकारी के साथ ही प्रतिभागियों को प्रवेश संबंधी सवालों के जवाब दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:CUET टॉपर देवीना इस कॉलेज में लेना चाहती हैं एडमिशन, ये है पसंदीदा कोर्स

डीएसईयू में चरण चार का परिणाम आज

डीएसईयू में डिप्लोमा अलॉटमेंट के राउंड चार का परिणाम सोमवार दोपहर तक आने की संभावना है। इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए सिर्फ वही अभ्यर्थी योग्य हैं, जिन्होंने अपनी सीट फ्रीज की है और पेमेंट कर दी है। यह प्रक्रिया अलॉट किए गए कैंपस में शुरू होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
DU Admission Delhi University Admission
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।