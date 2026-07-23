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DU Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट 25 जुलाई को, पहले राउंड में 63,700 से अधिक सीटें फुल

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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DU Admissions 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) यूजी दाखिले के लिए CSAS राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 25 जुलाई को शाम 5 बजे जारी करेगा। अभ्यर्थी 27 जुलाई तक आवंटित सीट स्वीकार कर सकते हैं।

DU Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट 25 जुलाई को, पहले राउंड में 63,700 से अधिक सीटें फुल

DU UG CSAS Round 2 Seat Allocation 2026: देश के सबसे प्रमुख और पसंदीदा शिक्षण संस्थानों में शामिल दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में स्नातक (UG) दाखिले की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS UG 2026) के तहत आयोजित पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। डीयू द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पहले ही राउंड में रिकॉर्ड 63,756 सीटें अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और उनके एडमिशन की पुष्टि हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों को पहले चरण में सीट नहीं मिली है या जो अपनी आवंटित सीट से बेहतर कॉलेज व कोर्स चाहते हैं, उनके लिए अब दूसरा राउंड बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।

15 हजार छात्रों ने फ्रीज की सीट, 48 हजार से ज्यादा ने चुना 'अपग्रेड'

पहले चरण के काउंसलिंग नतीजों के बाद छात्रों की प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प रही है। डीयू की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 15,265 अभ्यर्थियों ने अपनी अलॉट की गई सीटों पर पूर्ण संतुष्टि जताते हुए 'फ्रीज' का बटन दबाया।

वहीं दूसरी ओर, 48,153 अभ्यर्थियों ने 'अपग्रेड' का विकल्प चुना है। इन छात्रों ने अपनी वर्तमान सीट को सुरक्षित रखते हुए अपने उच्च वरीयता वाले कॉलेजों या पसंदीदा पाठ्यक्रमों में दाखिले की उम्मीद जताई है। अपग्रेड चुनने वाले छात्रों की इतनी बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि नॉर्थ कैंपस और प्रतिष्ठित कॉलेजों के टॉप कोर्सेज के लिए प्रतिस्पर्धा अभी भी काफी कड़ी बनी हुई है।

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25 जुलाई को शाम 5 बजे जारी होगी अलॉटमेंट लिस्ट

डीयू द्वारा जारी आधिकारिक काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, CSAS राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट सूची 25 जुलाई को शाम 5:00 बजे यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल ugadmission.uod.ac.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद छात्रों को अपनी अलॉट की गई सीट स्वीकार करने के लिए सीमित समय मिलेगा।

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CSAS राउंड 2 का पूरा टाइमटेबल

खाली सीटों की लिस्ट: डीयू पहले राउंड के बाद बची हुई खाली सीटों की लिस्ट जारी करता है, जिसके आधार पर छात्र अपनी प्राथमिकता सूची को री-ऑर्डर कर सकते हैं।

दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट: 25 जुलाई 2026 (शाम 5:00 बजे)।

आवंटित सीट स्वीकार करने की अवधि: 25 जुलाई (शाम 5:00 बजे) से 27 जुलाई 2026 (शाम 4:59 बजे) तक।

कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन व स्वीकृति: 25 जुलाई से 28 जुलाई 2026 (शाम 4:59 बजे) तक।

ऑनलाइन फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 29 जुलाई 2026 (शाम 4:59 बजे) तक।

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28 जुलाई 2026 से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक और बड़ी जानकारी साझा की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 की आधिकारिक शुरुआत 28 जुलाई 2026 से होने जा रही है। जिन छात्रों की प्रवेश औपचारिकताएं और फीस भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें संबंधित कॉलेजों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 28 जुलाई से अपनी कक्षाओं में उपस्थित होना होगा। नया सत्र दूसरे चरण के तुरंत बाद शुरू हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की ओरिजनल कॉपी तैयार रखने का सुझाव दिया है।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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