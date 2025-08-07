DU UG Admission : अब तक 71130 दाखिले फाइनल, कब से मिलेगा मिड-एंट्री का नया मौका

DU UG Admission : दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल अब तक 71,130 दाखिले पूरे हो चुके हैं। जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया, उनके लिए 8 अगस्त से मिड-एंट्री की खिड़की खुलेगी।

DU UG Admission : दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिले की रेस इस बार और भी रोमांचक हो गई है। अब तक 71,130 छात्रों को एडमिशन मिल चुका है, और अब नज़रें टिकी हैं 8 अगस्त पर, जब यूनिवर्सिटी मिड-एंट्री विंडो खोलेगी। यह मौका उन छात्रों के लिए बेहद अहम है जो पहली या दूसरी लिस्ट में आवेदन नहीं कर पाए थे।

मिड-एंट्री का समय 8 अगस्त से 10 अगस्त तक तय किया गया है। आवेदन के लिए छात्रों को 1000 रुपये फीस देनी होगी। इसी दौरान यूनिवर्सिटी खाली सीटों की लिस्ट भी जारी करेगी, जिससे छात्रों को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कॉलेज और कोर्स चुनने में मदद मिलेगी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 13 अगस्त को तीसरी एलोकेशन लिस्ट आएगी, जबकि CW (वार हीरोज कोटा), खेल (Sports) और ECA (सांस्कृतिक गतिविधियों) कोटे की पहली एलोकेशन लिस्ट 15 अगस्त को जारी की जाएगी। DU की 69 कॉलेजों में 79 अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए यह अहम मोड़ होगा।

इससे पहले, 3 अगस्त को अपग्रेड और प्रेफरेंस ऑर्डर विंडो बंद हो गई थी। कुल 35,889 छात्रों ने अपने पहले दिए गए कॉलेज विकल्प को फ्रीज़ कर लिया, जबकि 34,069 छात्रों ने अपग्रेड की मांग की। इनमें से 5,930 छात्रों को उनकी पसंद के ऊंचे विकल्प मिल गए।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फीस भुगतान और कॉलेज वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 7 अगस्त तय की गई है। इसके बाद 19 अगस्त को पूरे UG एडमिशन प्रोसेस का समापन होगा। यूनिवर्सिटी पहले ही 1 अगस्त से नया अकादमिक सत्र शुरू कर चुकी है ताकि UGC के तय किए गए शैक्षणिक कैलेंडर का पालन किया जा सके।