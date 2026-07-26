DU UG Admission 2026: CSAS राउंड 2 का नया शेड्यूल जारी, जानें कब तक पक्की कर सकते हैं अपनी सीट
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए CSAS राउंड 2 एडमिशन का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है, छात्र 27 जुलाई 2026 तक अपनी सीट पक्की कर सकते हैं।
DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पढ़ने का ख्वाब देखने वाले हजारों छात्रों के लिए एक बहुत ही जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आप भी इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में दाखिले की दौड़ में शामिल हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। यूनिवर्सिटी ने अपने अंडरग्रेजुएट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) 2026 के दूसरे राउंड के एडमिशन शेड्यूल में कुछ अहम बदलाव किए हैं। जिन भी उम्मीदवारों को इस सेकंड राउंड में सीटें अलॉट की गई हैं, उनके लिए यह नया और रिवाइज्ड टाइमटेबल जानना बेहद जरूरी है, ताकि किसी छोटी सी चूक की वजह से उनके दाखिले में कोई रुकावट न आए। नए शेड्यूल के मुताबिक, जिन छात्रों को दूसरे राउंड में अपनी मनपसंद या कोई भी नई सीट मिली है, वे अब ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर लॉग-इन करके अपना अलॉटमेंट लेटर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, यूनिवर्सिटी ने छात्रों को अपनी अलॉट की गई सीट को एक्सेप्ट करने के लिए भी थोड़ा और वक्त दे दिया है। अब उम्मीदवार 27 जुलाई, 2026 तक अपनी आवंटित सीट को कंफर्म कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को बस अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा।
सीट पक्की करने के बाद क्या होगा प्रोसेस?
सीट एक्सेप्ट करने के बाद की प्रक्रिया भी काफी अहम होती है। जैसे ही आप पोर्टल पर अपनी सीट स्वीकार कर लेंगे, आपकी एप्लीकेशन तुरंत उस संबंधित कॉलेज के पास चली जाएगी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर 28 जुलाई, 2026 तक आपके एडमिशन को अप्रूव कर देगा। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपका अगला और आखिरी कदम ऑनलाइन एडमिशन फीस भरना होगा। इसके लिए आखिरी तारीख 29 जुलाई, 2026 तय की गई है। एक और बड़ी और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 28 जुलाई, 2026 से ही अपना नया एकेडमिक सेशन (2026-27) शुरू करने जा रही है। यानी कॉलेजों की रौनक बस शुरू ही होने वाली है।
CSAS राउंड 2 में किसे क्या मिला?
दूसरा राउंड कई छात्रों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड 2 के लिए सभी कॉलेजों की कॉलेज-वाइज कट-ऑफ भी जारी कर दी है। इस बार के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ इस तरह साफ होती है:
24,814 उम्मीदवार: इन्हें पहली बार फ्रेश सीट अलॉट हुई है। यानी इन्हें पहले राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन अब इनकी किस्मत चमक गई है।
30,682 उम्मीदवार: ये वो खुशकिस्मत छात्र हैं, जिन्हें उनकी पसंद के हिसाब से हायर-प्रेफरेंस वाले कोर्स या कॉलेज में 'अपग्रेड' कर दिया गया है।
15,265 उम्मीदवार: ये वे छात्र हैं जिन्होंने पहले राउंड के बाद ही अपनी सीट से संतुष्ट होकर उसे ‘फ्रीज’ कर दिया था। ये छात्र अपनी उसी पुरानी अलॉट की गई सीट के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
जिन छात्रों ने पहले राउंड में 'अपग्रेड' का विकल्प चुना था, उन्हें इस दूसरे राउंड में उनके प्रेफरेंस के हिसाब से बेहतर प्रोग्राम या कॉलेज के लिए कंसीडर किया गया। वहीं, 'फ्रीज' का विकल्प चुनने वाले छात्र अपनी पहले से मिली सीट पर ही कायम रहे। रिवाइज्ड राउंड 2 की तारीखों पर भी नजर डालना जरूरी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, यहां नई तारीखों की लिस्ट दी जा रही है-
- अलॉट की गई सीट स्वीकार करने की आखिरी तारीख: 27 जुलाई, 2026
- कॉलेजों द्वारा एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन और अप्रूवल: 28 जुलाई, 2026
- ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 29 जुलाई, 2026
- नया एकेडमिक सेशन शुरू होने की तारीख: 28 जुलाई, 2026
DU एडमिशन 2026 के बारे में कुछ खास बातें
दिल्ली यूनिवर्सिटी का दायरा बहुत बड़ा है। इस बार यूनिवर्सिटी अपने 67 एफिलिएटेड कॉलेजों में 73 अलग-अलग अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) प्रोग्राम के 100 से ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए दाखिले ले रही है। ये सभी दाखिले पूरी तरह से छात्रों के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के स्कोर के आधार पर हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव