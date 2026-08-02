DU UG Admission 2026: CSAS अपग्रेड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 4 अगस्त तक जमा करें फीस

विश्वविद्यालय के अनुसार, जिन छात्रों को अपग्रेडेड सीट आवंटित हुई है और वे उसे स्वीकार करना चाहते हैं, उन्हें 4 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक एडमिशन की सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसमें एडमिशन फीस का भुगतान करना भी अनिवार्य है।

CSAS यूजी 2026 के अपग्रेड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

DU UG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) यूजी 2026 के अपग्रेड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में अपग्रेडेड सीट मिली है, वे DU के एडमिशन पोर्टल पर लॉग इन करके अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, जिन छात्रों को अपग्रेडेड सीट आवंटित हुई है और वे उसे स्वीकार करना चाहते हैं, उन्हें 4 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक एडमिशन की सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसमें एडमिशन फीस का भुगतान करना भी अनिवार्य है।

DU ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों की आवंटित सीट स्वतः रद्द कर दी जाएगी, जिसके बाद वे उस सीट पर अपना दावा नहीं कर सकेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले फीस जमा कर अपनी सीट कन्फर्म करने की सलाह दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार, कॉलेजों को उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन और अनुमोदन करने के लिए 3 अगस्त 2026 को शाम 4:59 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण तिथियां कॉलेजों द्वारा आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति- 3 अगस्त 2026, शाम 4:59 बजे तक

अपग्रेड राउंड के लिए एडमिशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि- 4 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे तक

मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो- 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे तक

तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट- 8 अगस्त 2026

CW और ECA कोटा के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट- 9 अगस्त 2026

वार्ड कोटा के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट- 10 अगस्त 2026

आवंटित सीट स्वीकार करने की अवधि- 8 अगस्त से 11 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे तक

कॉलेजों द्वारा आवेदन का सत्यापन- 8 अगस्त से 12 अगस्त 2026, शाम 4:59 बजे तक

एडमिशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि- 13 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे तक

दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, CSAS UG 2026 के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त 2026 तक उपलब्ध उम्मीदवारों के डेटा के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी में कोई बदलाव करना है, उन्हें 5 अगस्त रात 11:59 बजे तक मिड-एंट्री या करेक्शन विंडो का उपयोग कर आवश्यक संशोधन कर लेना चाहिए।

मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो कब खुलेगी? दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) CSAS UG 2026 के तहत 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो खोलेगा। इस दौरान उम्मीदवारों को आवेदन से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने और जानकारी में संशोधन करने का अवसर मिलेगा।

इस विंडो के दौरान:

जिन उम्मीदवारों ने CSAS UG 2026 के फेज-1 और फेज-2 में पंजीकरण नहीं कराया था, वे 1,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क जमा करके नया आवेदन कर सकेंगे।

जिन अभ्यर्थियों ने फेज-1 में रजिस्ट्रेशन तो किया था, लेकिन प्रोग्राम और कॉलेज की प्राथमिकताएं (Preferences) नहीं भरी थीं, वे इस अवधि में फेज-2 की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

जिन उम्मीदवारों को पहले या दूसरे राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, वे अपनी प्रोग्राम और कॉलेज की प्राथमिकताओं में बदलाव (Revision) कर सकेंगे, ताकि आगामी राउंड में सीट मिलने की संभावना बढ़ सके।

DU CSAS UG 2026 अपग्रेड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना CSAS UG 2026 अपग्रेड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं।

सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के आधिकारिक CSAS एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

होमपेज पर दिखाई देने वाले "CSAS (UG) Upgraded Round" लिंक पर क्लिक करें।

अब अपने CUET UG आवेदन संख्या (Application Number) या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।

लॉग इन करते ही स्क्रीन पर अपग्रेड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा।

यहां अपने आवंटित कॉलेज, कोर्स (Programme) और एडमिशन स्टेटस को ध्यान से जांच लें।