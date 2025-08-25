du ug admission 2025 spot round registration from 25 august at admission uod ac in DU UG Admission 2025: अभी तक डीयू में नहीं लिया दाखिला? शुरू हुई स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया; आखिरी तारीख कब, Career Hindi News - Hindustan
du ug admission 2025 spot round registration from 25 august at admission uod ac in

DU UG Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड एडमिशन 25 अगस्त से शुरू हो गया। छात्र 27 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे और 28 अगस्त को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:54 PM
DU UG Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) में दाखिला पाने का मौका अब भी बाकी है। जिन छात्रों को अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया, उनके लिए खुशखबरी है। DU UG Admission 2025 के स्पॉट राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

DU UG Admission 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

  • रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख: 27 अगस्त 2025
  • सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 28 अगस्त 2025
  • सीट स्वीकार करने की तारीख: 28 से 29 अगस्त 2025
  • कॉलेज वेरीफिकेशन और अप्रूवल: 28 से 29 अगस्त 2025
  • फीस भुगतान की आखिरी तारीख: 30 अगस्त 2025

DU UG Admission 2025: कौन ले सकता है हिस्सा?

स्पॉट राउंड में वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने CSAS (UG) 2025 के लिए आवेदन किया था लेकिन 24 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे तक) किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड से "Spot Admission" विकल्प चुनकर उपलब्ध सीटों के आधार पर कोर्स और कॉलेज का चुनाव कर सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

1. सबसे पहले admission.uod.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Registration Link" पर क्लिक करें।

3. नया पेज खुलेगा, जहां रजिस्ट्रेशन डिटेल भरें।

4. लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें और शुल्क जमा करें।

5. सबमिट कर प्रिंटआउट निकाल लें।

Delhi University
