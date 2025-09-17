DU UG Admission 2025 on spot mop-up round registration begins today at admission.uod.ac.in know details DU UG Admission 2025: डीयू यूजी ऑन स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए आज शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़DU UG Admission 2025 on spot mop-up round registration begins today at admission.uod.ac.in know details

DU UG Admission 2025: डीयू यूजी ऑन स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए आज शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें डिटेल्स

DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से डीयू यूजी एडमिशन 2025 ऑन स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 03:29 PM
share Share
Follow Us on
DU UG Admission 2025: डीयू यूजी ऑन स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए आज शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें डिटेल्स

DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से डीयू यूजी एडमिशन 2025 ऑन स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो छात्र मॉप-अप राउंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे डीयू की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर शाम 5 बजे से आवेदन कर सकते हैं। यह लिंक admission.uod.ac.in पर भी उपलब्ध होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है।

यह ऑन द स्पॉट मॉप अप एडमिशन राउंड, मॉप-अप राउंड 1 के बाद खाली रह गई सीटों पर उम्मीदवारों को एडमिशन देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड (फिजिकल मोड में) में एडमिशन कक्षा 12वीं या समकक्ष (CUET नहीं) के मेरिट स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

इस राउंड के लिए एडमिशन और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से फिजिकल मोड में शुरू की जाएगी।

जो अभ्यर्थी पहले से रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है और वे ऑन-द-स्पॉट मोप-अप एडमिशन राउंड की खाली सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें अपने डैशबोर्ड में लॉग-इन करना होगा और ऑन-द-स्पॉट मोप-अप टैब पर जाकर आवेदन करना होगा।

जिन उम्मीदवारों ने CSAS(UG)-2025 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप एडमिशन राउंड में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ एकमुश्त नॉन रिफंडेबल शुल्क का भुगतान करना होगा।

DU UG Admission 2025: डीयू यूजी ऑन स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए कैसे आवेदन करें-

1. डीयू एडमिशन की आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध डीयू यूजी एडमिशन 2025 माॅप-अप राउंड लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज ओपन होगा जहां अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

4. रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।

5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

6. सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें।

7. भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

DU Admission Delhi University
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।