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DU : जेईई मेन से BTech के लिए कुल 3620 आवेदन, पीजी में 94 फीसदी ने सीट स्वीकारी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
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डीयू में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार शाम छह बजे जारी प्रवेश अपडेट के अनुसार, स्नातकोत्तर दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के पहले चरण में कुल 11,548 सीट आवंटन किए गए।

DU : जेईई मेन से BTech के लिए कुल 3620 आवेदन, पीजी में 94 फीसदी ने सीट स्वीकारी

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार शाम छह बजे जारी प्रवेश अपडेट के अनुसार, स्नातकोत्तर दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के पहले चरण में कुल 11,548 सीट आवंटन किए गए। इनमें से 10,393 अभ्यर्थियों ने आवंटित सीटों को स्वीकार कर लिया है। शाम छह बजे तक 7,831 अभ्यर्थियों ने प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट की पुष्टि भी कर दी थी। इसके अलावा 1,983 आवेदनों को विभागाध्यक्षों की ओर से शुल्क भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

पीजी दाखिला की दूसरी सूची 22 को

डीयू में पहली सूची के तहत दाखिला प्रक्रिया 19 जून देर रात को समाप्त हो गई। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब दूसरी आवंटन सूची 22 जून को जारी की जाएगी। छात्र 24 जून तक अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे, जबकि कॉलेज और विभाग 25 जून तक दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। वहीं, जेएनयू में स्नात्कोत्तर (पीजी) और एडीओपी कार्यक्रमों के लिए पहली मेरिट सूची 25 जून को अस्थायी रूप से जारी की जाएगी।

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बीटेक की पहली आवंटन सूची 24 जून को जारी होगी

बीटेक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 18 जून को समाप्त हो चुकी है। इस बार बीटेक कार्यक्रमों के लिए कुल 3620 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पहले से पंजीकरण करा चुके अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटियों के संशोधन का अवसर दिया गया है। इसके लिए सुधार विंडो 19 जून से 20 जून शाम 4:59 बजे तक खुली रहेगी। बीटेक पाठ्यक्रमों की पहली आवंटन सूची 24 जून को जारी होगी।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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