DU : डीयू छात्रों को अब डिजिलॉकर, ABC और NAD पर मिल जाएगी डिग्री, जानें क्या होंगे फायदे

Mar 06, 2026 06:00 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, अभिनव उपाध्याय, नई दिल्ली
डीयू ने छात्रों के लिए डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही डिजिलॉकर दीक्षांत समारोह के दिन ही मिलने से डिग्री के सत्यापन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

DU : डीयू छात्रों को अब डिजिलॉकर, ABC और NAD पर मिल जाएगी डिग्री, जानें क्या होंगे फायदे

दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही डिजिलॉकर दीक्षांत समारोह के दिन ही मिलने से डिग्री के सत्यापन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दिन ही छात्रों की डिग्रियां डिजिलॉकर, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनएडी) और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

क्या होगा फायदा

डीयू के इस कदम से दूसरे विश्वविद्यालयों में दाखिला, रोजगार या विदेश में पढ़ाई के लिए डिग्री सत्यापन की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। अब तक 33 लाख से अधिक छात्रों के अंकपत्र और छह लाख से अधिक छात्रों की डिग्रियां डिजिलॉकर में उपलब्ध हैं। डीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. गुरप्रीत सिंह टुटेजा के अनुसार डिजिटल डिग्री केवल उन्हीं छात्रों को जारी की जाती है, जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और डिग्री के लिए पात्र हों।

इस बार दीक्षांत समारोह के साथ ही डिजिटल डिग्री उपलब्ध कराने की पहल की है। आगे भी यह जारी रहेगी।

प्रिंटेड डिग्री भी दी जाएगी

डीयू डिजिटल डिग्री के साथ प्रिंटेड डिग्री भी उपलब्ध कराता रहेगा। परीक्षा शाखा के अनुसार डिजिटल डिग्री छात्र सीधे डिजीलॉकर से प्राप्त कर सकेंगे, जबकि फिजिकल डिग्री के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद प्रिंटेड डिग्री कुछ कार्यदिवसों में जारी की जाएगी।

पहले लगते थे छह माह

पहले विश्वविद्यालय की डिग्री डिजीलॉकर पर आने में लगभग छह महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब इसे दीक्षांत समारोह के दिन ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे विदेशी विश्वविद्यालयों, दूतावासों और अन्य संस्थानों के लिए भी डिग्री सत्यापन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है।

