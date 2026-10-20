डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज ने 2 असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी से निकाला, योग्यता में मिली कमी
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने 2 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नौकरी से हटा दिया है। जांच में केमिस्ट्री और हिंदी विभागों में की गई नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गई थीं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज ने पूर्व प्रिंसिपल जॉन वर्गीस के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए असिस्टेंट प्रोफेसरों को नौकरी से हटा दिया है। जांच में केमिस्ट्री और हिंदी विभागों में की गई नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गई थीं। दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यताएं सही नहीं पाई गईं। नई प्रिंसिपल सुसान एलियास द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट और 29 सितंबर 2026 को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिए गए फैसले के बाद इन दोनों फैकल्टी सदस्यों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 7 अक्टूबर को उन्हें नौकरी से निकाले जाने का पत्र (टर्मिनेशन लेटर) सौंप दिया गया।
जॉन वर्गीस के जाने से पहले 25 नियुक्तियां
9 मई 2026 को अलग-अलग विभागों में 25 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई। ये नियुक्तियां पूर्व प्रिंसिपल जॉन वर्गीस का कार्यकाल खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले ही की गई थीं। 13 मई को एड-हॉक फैकल्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि इससे ऐसे अहम सवाल उठते हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है।
नियुक्ति रद्द करने और इस्तीफे की वजह
हिंदी के शिक्षक की नियुक्ति 11 मई 2026 को हुई थी और उन्होंने 29 मई को कार्यभार संभाला था। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट था कि उनकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति मान्य होगी। दस्तावेजों में गलत जानकारी या जरूरी तथ्यों को छिपाने की स्थिति में सेवा समाप्त करने का प्रावधान भी था।
आदेश के मुताबिक, कॉलेज ने 15 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 22 सितंबर को जवाब दिया और उनके अनुरोध पर 29 सितंबर को व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई।
कॉलेज ने आदेश में कहा कि शिक्षक को पीएचडी के लिए मिली राजीव गांधी फेलोशिप के तहत तीन अंक का दावा किया था, जबकि कॉलेज के स्क्रीनिंग मानदंडों में शोध फेलोशिप को पुरस्कार के रूप में मान्य नहीं किया गया है। इस आधार पर उनका अकादमिक स्कोर 72 से घटाकर 69 कर दिया गया। इसी तरह केमेस्ट्री की शिक्षका की योग्यता पूरी नहीं होने पर उनको कॉलेज ने बुलाया और मामले से अवगत कराया गया इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि केमेस्ट्री की शिक्षका की फिर से अतिथि शिक्षक के रूप में बहाली हुई है और हिंदी के अतिथि शिक्षक के लिए पद का विज्ञापन निकाला गया है।
कपाही समिति की जांच में सामने आई बातें
इंद्रमोहन कपाही की समिति ने क्या कहा
सेंट स्टीफंस कॉलेज में नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति की शिकायतें आने पर डीयू द्वारा प्रो.आईएम कपाही की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई।
डीयू द्वारा बनाई इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने नियमों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से शिक्षकों की नियुक्तियां कीं, ताकि अपात्र उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा सके।
पूर्व डूटा अध्यक्ष प्रो.इंदर मोहन कपाही की अध्यक्षता वाली कमेटी ने माना है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने जानबूझकर विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया ताकि उन पसंदीदा उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके, जो तय मानदंडों के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के योग्य भी नहीं थे। कमेटी ने शिक्षकों की नियुक्ति में एकरूपता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाने की सिफारिश की है।
जांच रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
- सेंट स्टीफंस कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन नहीं किया।
-डीयू के नियमों के अनुसार, शॉर्टलिस्ट होने के लिए न्यूनतम अकादमिक स्कोर 55 होना चाहिए था, लेकिन कॉलेज ने इसे घटाकर 50 कर दिया।
--प्रति पद 70 उम्मीदवार बुलाए: डीयू के नियम के तहत पहली वैकेंसी पर 40 और प्रत्येक अगली वैकेंसी पर 20 उम्मीदवार बुलाए जाने चाहिए थे। कॉ
लेज ने इसके बजाय प्रति वैकेंसी 70 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया।
--स्क्रीनिंग में केवल यूजीसी केयर सूची या स्कॉपस में सूचीबद्ध जर्नल के अंक मान्य होने चाहिए थे, लेकिन कॉलेज ने सामान्य पीयर-रिव्यूड जर्नल के लिए भी अंक दिए।
--भर्ती मानदंडों का खुलासा नहीं: भर्ती विज्ञापन और शुरुआती स्क्रीनिंग नोटिस में शॉर्टलिस्टिंग के मानदंड, अंकों का बंटवारा और मूल्यांकन पद्धति नहीं बताई गई। समिति के अनुसार, प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियम तय किए गए।
--साक्षात्कार के दौरान डीयू के एक विषय विशेषज्ञ ने अंतिम स्कोर शीट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गैर-विशेषज्ञ सदस्यों पर पसंदीदा उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने अंक देने का आरोप लगाया।
--29 अप्रैल 2026 को डीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कॉलेज को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद कॉलेज ने 9 मई को परिणाम घोषित किए और 11 मई को चयनित उम्मीदवारों को जॉइन करा लिया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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