ग्रेजुएट युवाओं के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली 126 पदों पर भर्ती, 23 अक्टूबर से आवेदन फॉर्म भरें
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के 126 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार 23 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 तक du.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में काम करने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। डीयू प्रशासन ने नॉन-टीचिंग स्टाफ श्रेणी के तहत असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहे हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर 9 नवंबर 2026 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
पदों की डिटेल्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कुल 126 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
असिस्टेंट : 80 पद
सीनियर असिस्टेंट : 46 पद
पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
असिस्टेंट पद हेतु: अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जूनियर असिस्टेंट या समकक्ष पद पर 2 वर्ष का कार्य अनुभव और कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तय की गई है।
सीनियर असिस्टेंट पद हेतु: अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री और असिस्टेंट या समकक्ष पद पर काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान जरूरी है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा
इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित भर्ती परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों की डीयू के विभिन्न विभागों या कॉलेजों में नियुक्ति की जाएगी।
श्रेणीवार आवेदन शुल्क
अनारक्षित (General/Unreserved): 1000 रुपये
ओबीसी (NCL) / ईडब्ल्यूएस / सभी महिला अभ्यर्थी: 800 रुपये
एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी वर्ग: 600 रुपये
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल du.ac.in पर जाएं, फिर 'Recruitment' सेक्शन में जाकर 'DU Assistant Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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