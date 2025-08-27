DU Recruitment 2025: डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी

DU Recruitment 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्याम लाल कॉलेज (इवनिंग) कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को rec.uod.ac.in पर जाना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 सितंबर 2025 है।

Wed, 27 Aug 2025 11:00 PM

DU Recruitment 2025 Apply Online : अगर आप प्रोफेसर की नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्याम लाल कॉलेज (इवनिंग) कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हैं। जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पदों से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 57 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट rec.uod.ac.in पर जाना होगा। इन पदों पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 सितंबर 2025 है। तो आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए अप्लाई करें।

कौन से पदों पर भर्ती होगी- 1. कॉमर्स - 21 पद

2. कंप्यूटर साइंस - 6 पद

3. इकोनॉमिक्स - 7 पद

4. इंग्लिश - 6 पद

5. हिंदी - 7 पद

6. इतिहास - 3 पद

7. मैथमेटिक्स - 3 पद

8. पॉलिटिकल साइंस - 1 पद

9. फिजिकल एजुकेशन - 1 पद

10. एन्वायरमेंट अध्ययन - 2 पद

सैलरी- अगर उम्मीदवार को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उम्मीदवार को हर महीने पे लेवल 10 के अनुसार 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट rec.uod.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।