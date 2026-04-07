दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हिंदी विभाग पीएचडी फेज-II ब्लॉक-बी के छात्रों को दिया इंटरव्यू का सुनहरा मौका
DU PhD Admissions: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के हिंदी विभाग ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025-2026 फेज-II के तहत आने वाले ब्लॉक-बी के सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया गया है।
DU PhD Admissions: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के हिंदी विभाग से पीएचडी करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया है। विभाग ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिससे ब्लॉक-बी के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
7 अप्रैल, 2026 को हुई विभागीय शोध समिति की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025-2026 फेज-II के तहत आने वाले ब्लॉक-बी के सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया गया है।
क्या है विभाग का नया फैसला?
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, विभागीय शोध समिति की बैठक आज यानी 7 अप्रैल, 2026 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में पीएचडी सत्र 2025-2026 के फेज-II की एडमिशन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। चर्चा के बाद यह तय किया गया कि पारदर्शिता और छात्रों को समान अवसर देने के उद्देश्य से ब्लॉक-बी के सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
यह कदम उन छात्रों के लिए बहुत राहत भरा है जो बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब ब्लॉक-बी के अंतर्गत आने वाले हर योग्य अभ्यर्थी को एक्सपर्ट के सामने अपना रिसर्च टेलेंट दिखाने का मौका मिलेगा।
इंटरव्यू की तैयारी और महत्वपूर्ण बातें
विभागीय शोध समिति के इस निर्णय पर हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रो. सुधा सिंह के सिग्नेचर और स्टेंप के साथ आधिकारिक पुष्टि की गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिसर्च प्रपोजल और संबंधित डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, क्योंकि इंटरव्यू का शेड्यूल जल्द ही विभाग द्वारा साझा किया जाएगा।
इंटरव्यू के दौरान छात्रों की विषय पर पकड़, शोध की नवीनता और उनके अकादमिक बैकग्राउंड को परखा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग अपनी उच्च स्तरीय रिसर्च के लिए जाना जाता है, ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए यह कड़ी मेहनत का समय है।
कैसे प्राप्त करें अधिक जानकारी?
अभ्यर्थी विभाग से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के फोन नंबरों (7667725 / 3922480) पर भी संपर्क किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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