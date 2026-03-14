Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध का सपना होगा साकार, PhD फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Mar 14, 2026 07:04 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी फेज 2 दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक छात्र 24 मार्च 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता और शुल्क की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध का सपना होगा साकार, PhD फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

शिक्षा की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) एक बार फिर शोधार्थियों (Researchers) के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे चरण (Phase 2) के लिए दाखिले की खिड़की खोल दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अकादमिक जगत में दिल्ली यूनिवर्सिटी की साख किसी से छिपी नहीं है। यहाँ से पीएचडी करना न केवल करियर को नई ऊंचाइयां देता है, बल्कि शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख और महत्वपूर्ण जानकारी

दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी पोर्टल पर फेज 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया सक्रिय हो चुकी है। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2026 तय की गई है। प्रशासन ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर लें।

दाखिले की यह पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PHD-2024 (सिस्टम नाम) के माध्यम से संचालित की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी विभागों, कॉलेजों और केंद्रों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल इसी केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से छात्रों का एडमिशन सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें:राजस्थान बोर्ड रचेगा इतिहास, पहली बार मार्च में ही आ सकते हैं 5वीं-8वीं के नतीजे
ये भी पढ़ें:IDBI बैंक में बनिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, 1100 पदों पर बंपर भर्ती
ये भी पढ़ें:पैसे दो, अंक बढ़वा दूंगा, रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड छात्रों को फंसा रहे जालसाज

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

पीएचडी में दाखिला लेना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए कड़ी योग्यता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। हर विषय की अपनी अलग जरूरतें और मापदंड होते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'पीएचडी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन (BOI) 2024' को ध्यान से पढ़ें।

इसमें हर विषय के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और शोध प्रस्ताव (Research Proposal) से जुड़ी तमाम जानकारियाँ विस्तार से दी गई हैं। पात्रता नियमों में किसी भी तरह की चूक होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है, इसलिए बुलेटिन को समझना सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

आवेदन शुल्क का विवरण

यूनिवर्सिटी ने विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया है। प्रत्येक प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों को अलग से पंजीकरण शुल्क देना होगा:

  • SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 300 रुपये प्रति प्रोग्राम।
  • UR/EWS/OBC-NCL उम्मीदवार: 750 रुपये प्रति प्रोग्राम।

यह शुल्क ऑनलाइन मोड में ही जमा किया जाएगा। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा।

दाखिले की तैयारी कैसे करें?

दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी का सफर केवल फॉर्म भरने से शुरू नहीं होता। इसके बाद इंटरव्यू और डिपार्टमेंटल रिव्यू की एक लंबी प्रक्रिया होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीदवारों को अपने 'सर्च प्रपोजल' पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। आपका शोध विषय मौलिक होना चाहिए और समाज या विज्ञान के क्षेत्र में उसका कुछ सार्थक योगदान होना चाहिए।

यूनिवर्सिटी का माहौल और यहां की फैकल्टी दुनिया भर में मशहूर है, ऐसे में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होने वाली है। 24 मार्च तक चलने वाली इस प्रक्रिया में हजारों छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
Delhi University
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।