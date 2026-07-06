DU PG Admissions 2026: डीयू में 1 साल के मास्टर्स PG कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई
DU PG Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत पहली बार अपने नए 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
DU PG Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत अपने नए 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत अब छात्रों को मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए दो साल का समय नहीं लगाना पड़ेगा। इस नए कोर्स के लिए आवेदन की विंडो खुल चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 11 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे) तक डीयू के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
सिर्फ इन छात्रों को मिलेगा 1 साल के मास्टर कोर्स का फायदा
केवल डीयू के छात्र ही पात्र: इस कोर्स में दाखिला विशेष रूप से केवल उन छात्रों के लिए खुला है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी पढ़ाई की है।
4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी: जिन छात्रों ने डीयू के 'अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क' (UGCF 2022) के तहत अपना 4 साल का ऑनर्स/रिसर्च स्नातक (UG) डिग्री कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है, केवल वे ही इसके योग्य माने जाएंगे।
क्रेडिट और मेरिट की शर्त: उम्मीदवारों ने अपने 4 वर्षीय अंडरग्रेजुएट कोर्स के दौरान आवश्यक शैक्षणिक क्रेडिट अंक हासिल किए हों। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए कोई अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, बल्कि दाखिला पूरी तरह से ग्रेजुएशन के अंकों की मेरिट और कोर्स पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।
GAT-B पास छात्रों के लिए भी खुला मौका
इस नए 1 वर्षीय कोर्स के साथ-साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट-बायोटेक्नोलॉजी' (GAT-B 2026) पास कर चुके योग्य उम्मीदवारों के लिए अपने दो वर्षीय M.Sc इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए भी आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई ही निर्धारित की गई है।
आवेदन करने का आसान ऑनलाइन तरीका:
योग्य छात्र घर बैठे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पीजी एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए लॉग इन लिंक पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स (जैसे डीयू एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करें।
स्टेप 3: लॉग इन करने के बाद, उस 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
स्टेप 4: एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियों को सही-सही भरें और अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह चेक कर लें।
स्टेप 6: अंत में फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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