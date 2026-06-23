DU PG Admission 2026: डीयू पीजी एडमिशन राउंड-2 सीट अलॉटमेंट जारी, 24 जून तक सीट करें स्वीकार
DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी एडमिशन 2026 के दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। छात्र 24 जून तक पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी सीट को जरूर स्वीकार कर लें, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा।
DU PG 2026 Second Cutoff: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कोर्सेज में दाखिला लेने की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी अपडेट सामने आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर पोस्टग्रेजुएट (CSAS-PG) 2026 के तहत राउंड-2 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी है। जो उम्मीदवार दो वर्षीय मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश पाना चाहते हैं और उन्होंने इस काउंसलिंग राउंड में भाग लिया था, वे डीयू के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपनी सीट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ किया है कि दूसरे दौर में अलॉट की गई सीट को स्वीकार करना पूरी तरह अनिवार्य है।
24 जून तक सीट स्वीकार करना बेहद जरूरी, जानें पूरा शेड्यूल
डीयू की ओर से जारी आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, राउंड-2 की काउंसलिंग प्रक्रिया 22 जून से शुरू हो चुकी है। जिन भी अभ्यर्थियों को इस दौर में कोई नई सीट या कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें 24 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उसे हर हाल में ‘एक्सेप्ट’ करना होगा। यदि कोई छात्र तय समय सीमा के भीतर सीट स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी अलॉट की गई सीट खुद-ब-खुद रद्द हो जाएगी और वह आगे के किसी भी काउंसलिंग राउंड के लिए पात्र नहीं रहेगा। सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित विभाग और कॉलेज 22 जून से 25 जून 2026 तक छात्रों के डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन और अप्रूवल करेंगे। इसके बाद, दाखिला पक्का करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 27 जून 2026 तय की गई है।
राउंड-1 में 8 हजार से ज्यादा एडमिशन कन्फर्म
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस दूसरे दौर में कुल 2,964 नए छात्रों को फ्रेश सीटें अलॉट की गई हैं। इससे पहले आयोजित हुए राउंड-1 में विश्वविद्यालय ने विभिन्न पीजी कोर्सेज के लिए कुल 11,548 सीटें अलॉट की थीं, जिनमें से 10,393 छात्रों ने अपनी रुचि दिखाई थी और 19 जून की समय सीमा तक कुल 8,150 छात्रों ने फीस जमा कर अपना एडमिशन पूरी तरह कन्फर्म कर लिया था। राउंड-1 के सफल छात्रों में से 3,399 उम्मीदवारों ने अपनी पसंद से संतुष्ट होकर सीट को 'फ्रीज' कर दिया था, जबकि 2,448 छात्रों ने बेहतर कॉलेज या कोर्स की चाह में 'अपग्रेड' का विकल्प चुना था। वहीं, 2,303 छात्र ऐसे भी रहे जिन्होंने कोई विकल्प नहीं चुना।
छात्र कैसे चेक करें अपनी अलॉटमेंट लिस्ट?
डीयू पीजी एडमिशन के दूसरे दौर का रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी एडमिशन पोर्टल pgadmission.uod.ac.in पर जाएं।
- अपने क्रेडेंशियल्स यानी सीयूईटी पीजी 2026 (CUET PG) के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से डैशबोर्ड पर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पर 'सीट अलॉटमेंट स्टेटस' दिखाई देगा।
- यदि आपको सीट मिल गई है, तो कॉलेज और अलॉटेड कोर्स की जांच करें और तुरंत 'एक्सेप्ट' बटन पर क्लिक कर दें।
इसके साथ ही, विश्वविद्यालय ने विभिन्न कोर्सेज के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कट-ऑफ स्कोर भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, जिससे छात्र आगामी 'स्पॉट राउंड' और तीसरे राउंड के लिए अपनी संभावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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रुचियां
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