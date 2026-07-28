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DU NCWEB Admission: डीयू NCWEB की पहली कटऑफ लिस्ट जारी, BA और BCom में दाखिले शुरू

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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DU NCWEB Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के NCWEB ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पहली कट-ऑफ जारी कर दी है। 12वीं के अंकों के आधार पर 28 जुलाई से ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं।

DU NCWEB Admissions 2026
डीयू NCWEB पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी

DU NCWEB Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में यूजी लेवल पर पढ़ाई करने का सपना देख रही छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर आ गया है।डीयू के नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट कोर्सेज बीए (प्रोग्राम) और बीकॉम में एडमिशन के लिए पहली कट-ऑफ लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। इस कट-ऑफ लिस्ट के जारी होने के साथ ही 28 जुलाई 2026 से ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

जो छात्राएं अपने पसंदीदा टीचिंग सेंटर की निर्धारित कट-ऑफ सीमा को पूरा करती हैं, वे आधिकारिक पोर्टल ncweb.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन दाखिले प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।

DU NCWEB BA First Cutoff 2026 Direct Link

DU NCWEB BCom First Cutoff 2026 Direct Link

बिना CUET के 12वीं की मेरिट पर होगा सीधा दाखिला

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजों में जहां अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश सीयूईटी-यूजी (CUET-UG) स्कोर के माध्यम से सीएसएएस (CSAS) पोर्टल द्वारा होता है, वहीं NCWEB में दाखिला पूरी तरह से कक्षा 12वीं के बोर्ड अंकों की मेरिट पर आधारित होता है।

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यह व्यवस्था विशेष रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाली उन छात्राओं के लिए बनाई गई है जो किसी जॉब, प्रोफेशनल कोर्स या पारिवारिक कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा सकती हैं। इसमें वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे छात्राएं अपनी अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी आसानी से हासिल कर सकती हैं।

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रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का पूरा शेड्यूल

NCWEB में यूजी दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 जुलाई से 24 जुलाई 2026 के बीच आयोजित की गई थी। इसके बाद डीयू ने एडमिशन का पूरा शेड्यूल घोषित किया है:

प्रथम कट-ऑफ लिस्ट जारी: 27 जुलाई 2026

प्रथम कट-ऑफ के तहत ऑनलाइन प्रवेश की शुरुआत: 28 जुलाई 2026

दूसरी कट-ऑफ लिस्ट : 3 अगस्त 2026

तीसरी कट-ऑफ लिस्ट : 10 अगस्त 2026

चौथी कट-ऑफ लिस्ट (यदि सीटें खाली रहीं): 17 अगस्त 2026

पांचवीं कट-ऑफ लिस्ट (यदि सीटें खाली रहीं): 24 अगस्त 2026

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प्रमुख कॉलेजों में क्या रही कट-ऑफ?

बी.कॉम कटऑफ-

1. आर्यभट्ट कॉलेज- 50 प्रतिशत

2. भारती कॉलेज- 55 प्रतिशत

3. अदिति महाविद्यालय- 50 प्रतिशत

4. भगिनी निवेदिता कॉलेज- 50 प्रतिशत

बीए प्रोग्राम (हिस्ट्री+पॉलिटिकल साइंस)-

1. जेडीएम कॉलेज - 66 प्रतिशत

2. देशबंधु कॉलेज- 60 प्रतिशत

3. भगिनी निवेदिता कॉलेज- 48 प्रतिशत

4. अदिति महाविद्यालय- 51 प्रतिशत

बीए प्रोग्राम (इकोनॉमिक्स + पॉलिटिकल साइंस)-

1. आर्यभट्ट कॉलेज- 60 प्रतिशत

2. डीडीयू कॉलेज- 63 प्रतिशत

3. अदिति महाविद्यालय- 55 प्रतिशत

4. भगिनी निवेदिता कॉलेज- 52 प्रतिशत

दाखिला की प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश

जिन अभ्यर्थियों का नाम पहली कट-ऑफ लिस्ट में आता है, उन्हें समय सीमा के भीतर पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन जमा करना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि किसी उम्मीदवार को पहली कट-ऑफ में सीट नहीं मिल पाती है, तो उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाली सीटों के आधार पर आगे भी कई कट-ऑफ लिस्ट जारी की जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखते रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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