DU NCWEB Admission 2025: डीयू NCWEB स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट जारी, ncweb.du.ac.in पर करें चेक

DU NCWEB ADMISSION 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आज 9 सितंबर 2025 को नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) की स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। एनएसीडब्ल्यूईबी के बीए और बी.कॉम प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ncweb.du.ac.in पर जाकर स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत 10 सितंबर, 2025 से होगी। डीयू NCWEB की कटऑफ को सभी कैटेगरी वाइज जारी किया गया है, जिसमें जनरल, ओबीसी,एससी, एसटी आदि शामिल हैं।

इस स्पेशल ड्राइव का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को शामिल करना है जो पिछली एडमिशन समय-सीमा से चूक गए थे या विभिन्न कारणों से एडमिशन नहीं ले पाए थे। ऑफिशियल कट-ऑफ लिस्ट डीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और आवेदक आधिकारिक प्रवेश पोर्टल admission.du.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को एनसीवेब के तहत बीए या बीकॉम कोर्सेज में अपनी सीटें स्वीकार करने के लिए तय समय सीमा के भीतर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बी.कॉम कटऑफ- 1. आर्यभट्ट कॉलेज- 45 प्रतिशत

2. भारती कॉलेज- 45 प्रतिशत

3. अदिति महाविद्यालय- 40 प्रतिशत

4. भगिनी निवेदिता कॉलेज- 40 प्रतिशत

बीए प्रोग्राम (हिस्ट्री+पॉलिटिकल साइंस)- 1. जेडीएम कॉलेज - 63 प्रतिशत

2. देशबंधु कॉलेज- 48 प्रतिशत

3. भगिनी निवेदिता कॉलेज- 40 प्रतिशत

4. अदिति महाविद्यालय- 40 प्रतिशत

बीए प्रोग्राम (इकोनॉमिक्स + पॉलिटिकल साइंस)- 1. आर्यभट्ट कॉलेज- 50 प्रतिशत

2. डीडीयू कॉलेज- 50 प्रतिशत

3. अदिति महाविद्यालय- 40 प्रतिशत

4. भगिनी निवेदिता कॉलेज- 40 प्रतिशत

NCWEB स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ncweb.du.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक बीए या बी.कॉम एडमिशन सेशन 2025-26 पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. अब आप पीडीएफ फाइल को ध्यान से चेक कीजिए।

5. इसके बाद आप कटऑफ पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।