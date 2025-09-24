DU NCWEB Admission 2025: डीयू एनसीवेब एडमिशन 2025 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन, जानें डिटेल्स

DU NCWEB Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन-कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के बोर्ड (NCWEB) की ओर से निर्धारित समयावधि के लिए अंडरग्रैजुएट (यूजी) एडमिशन 2025 पोर्टल को फिर से ओपन किया है।

यह निर्णय बड़ी संख्या में उम्मीदवारों द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी न कर पाने के बाद लिया गया है, जबकि कई आवेदन अधूरे, रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान न करने या एडमिशन पोर्टल पर गलत डिटेल्स के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, NCWEB एडमिशन पोर्टल 24 सितंबर, 2025 से 27 सितंबर, 2025 (सुबह 11:59 बजे) तक चार दिनों के लिए खुला रहेगा। यह समय सीमा बीत जाने के बाद आगे कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नए आवेदक जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। वे अभ्यर्थी जो पहले ही एनसीवेब में रजिस्टर्ड हो चुके थे, लेकिन किसी कारणवश एडमिशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सके थे। वे आवेदन कर सकते हैं।

एनसीडब्ल्यूईबी दो ग्रेजुएट कोर्सेज प्रदान करता है - बीए (प्रोग्राम) और बी.कॉम और यह केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए खुला है। प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर होता है, न कि सीयूईटी के आधार पर, और पंजीकरण तीन सप्ताह के लिए खुला रहता है।

रजिस्ट्रेशन शुल्क - सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रूपये।

यदि किसी भी चरण में किसी उम्मीदवार के प्रवेश से संबंधित मूल दस्तावेज जाली या अवास्तविक या गलत तरीके से तैयार किये गये या किसी भी रूप मे दोषयुक्त पाए जाते हैं, तो उक्त उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस सम्बंध में बिना कोई पूर्व सूचना दिये उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट- 1. कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र

2. कक्षा 12वीं का प्रमाण पत्र

3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षण प्रमाण पत्र

4. फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या विद्यालय पहचान पत्र, कोई भी सरकारी पहचान प्रमाण)