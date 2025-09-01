DU NCWEB Admission 2025 5th cutoff today at ncweb.du.ac.in know details DU NCWEB Admission 2025: डीयू NCWEB स्पेशल कटऑफ लिस्ट आज होगी जारी, यहां कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
DU NCWEB Admission 2025: डीयू NCWEB स्पेशल कटऑफ लिस्ट आज होगी जारी, यहां कर सकेंगे चेक

DU NCWEB Special Cutoff: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आज 1 सितंबर 2025 को नॉन कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) की पांचवी (स्पेशल) कटऑफ जारी की जाएगी। डीयू NCWEB की कटऑफ को सभी कैटेगरी वाइज जारी किया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:38 AM
DU NCWEB Special Cutoff 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आज 1 सितंबर 2025 को नॉन कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) की पांचवी (स्पेशल) कटऑफ जारी की जाएगी। एनएसीडब्ल्यूईबी के बीए और बी. कॉम प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ncweb.du.ac.in पर जाकर कटऑफ लिस्ट को चेक कर सकेंगे। एनएसीडब्ल्यूईबी के बीए और बी. कॉम प्रोग्रामों में अभी तक लगभग 11 हजार से अधिक छात्राओं का एडमिशन हो गया है, जबकि लगभग 3, 600 सीटें खाली हैं। डीयू NCWEB की कटऑफ को सभी कैटेगरी वाइज जारी किया जाएगा, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आदि शामिल होगी।

स्पेशल कटऑफ जारी होने के बाद अभ्यर्थी 2 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से लेकर 3 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सभी डीयू कॉलेजों को एडमिशन प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिशन फीस भरने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके बाद रिक्त रहने वाली सीटों पर एडमिशन के लिए स्पेशल ड्राइव कटऑफ 8 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी।

डीयू स्पेशल ड्राइव कटऑफ शेड्यूल-

1. स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट तिथि- 8 सितंबर 2025

2. एडमिशन लेने की अवधि- 9 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से लेकर 10 सितंबर 2025 11:59 बजे तक

3. कॉलेज को एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अवधि- 11 सितंबर 2025

4. एडमिशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि- 12 सितंबर 2025

DU NCWEB Special Cutoff 2025: डीयू एनएसीडब्ल्यूईबी स्पेशल कटऑफ 2025 लिस्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ncweb.du.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक बीए या बी. कॉम एडमिशन सेशन 2025-26 पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. अब आप पीडीएफ फाइल को ध्यान से चेक कीजिए।

5. इसके बाद आप कटऑफ पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।

ज्यादा जानकरी प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

