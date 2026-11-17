ग्रेजुएट युवाओं की बल्ले-बल्ले! दिल्ली यूनिवर्सिटी में 215 असिस्टेंट पदों पर अप्लाई करने की डेट बढ़ी
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है। योग्य ग्रेजुएट उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप किसी कारणवश दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट भर्ती के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, तो डीयू ने आपको एक और सुनहरा मौका दिया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट के कुल 215 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर 2026 तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दिया गया है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें।
कौन कर सकता है आवेदन? योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
कार्य अनुभव: अभ्यर्थी के पास किसी यूनिवर्सिटी, सरकारी विभाग, पीएसयू, स्वायत्त निकाय या न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाली प्राइवेट कंपनी में जूनियर असिस्टेंट या समकक्ष पद पर कम से कम 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता: कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज होने के साथ-साथ अभ्यर्थी की अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट (WPM) या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC, PwBD) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
प्रीलिम्स परीक्षा: यह 200 अंकों की ऑब्जेक्टिव (MCQ) परीक्षा होगी, जो केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगी।
मुख्य परीक्षा: यह 200 अंकों की ड्रिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी, जिसके अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी।
स्किल/टाइपिंग टेस्ट: यह 100 अंकों का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।
चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 4 के अनुसार आकर्षक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'Work with DU' या 'Recruitment' सेक्शन पर क्लिक करें और 'Delhi University Assistant Recruitment 2026' के लिंक को खोलें।
- नया रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कार्य अनुभव से जुड़ी सभी जानकारियां ध्यान से दर्ज करें।
- इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें, निर्धारित शुल्क जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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