डीयू-जेएनयू से पढ़ाई, पहले अटेंप्ट में 36वीं रैंक लाकर आईएएस बनीं सोनिया मीणा, अब नाम से खौफ खाते हैं माफिया
सोनिया मीणा मूल रूप से राजस्थान सवाई माधोपुर की रहने वाली हैं। सोनिया मीणा के पिता टीका राम मीणा भी रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। वो केरल कैडर के IAS रह चुके हैं।
यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसे पास करने का सपना लाखों युवा देखते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत, लगन और मजबूत तैयारी से पहले ही प्रयास में क्रैक कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान की बेटी सोनिया मीणा की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इन्होंने पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बने का सपना पूरा किया था। इनकी गितनी तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होती है। वो 2013 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। वो जहां भी रही, वहां खनन और शराब माफिया के खिलाफ जरूर कार्यवाही होती थी। यही वजह है कि अपराधी उनका नाम सुनते ही खौफ खाते हैं। एक मेधावी छात्रा से लेकर IAS तक का उनका सफर युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।
कौन हैं आईएएस अधिकारी सोनिया मीणा
सोनिया मीणा मूल रूप से राजस्थान सवाई माधोपुर की रहने वाली हैं। सोनिया मीणा के पिता टीका राम मीणा भी रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। वो केरल कैडर के IAS रह चुके हैं। उनके पिता की जनसेवा की विरासत से ही उन्हें शुरुआत में प्रेरणा मिली और उन्होंने उसी राह पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया।
दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू से की है पढ़ाई
शुरुआती पढ़ाई के बाद सोनिया मीणा ने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लेड़ी श्रीराम कॉलेज (LSR) से पॉलिटिकल साइंस (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद पोस्टग्रेजुएशन के लिए वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) पहुंचीं। यहां उन्होंने मास्टर डिग्री पूरी की और इसके बाद अपने सपनों की राह पर कदम बढ़ाए।
पहले प्रयास में क्रैक किया यूपीएससी
कॉलेज से उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बिना किसी कोचिंग सेल्फ स्टडी को अपना हथियार बनाया। 2013 में उन्होंने पहले ही प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास क्रैक कर ली। इस उपलब्धि की चमक तब और बढ़ गई, जब उनकी ऑल इंडिया रैंक (AIR) 36 रही। इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला था और आईएएस अफसर बन गईं।
तेज तर्रार हैं सोनिया मीणा
आईएएस बनने के बाद सोनिया मीणा ने कई जगह अपनी सेवाएं दी। वो प्रबंध संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम व मप्र रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रबंध संचालक पद पर काम कर चुकी हैं। सोनिया 2017 में जब एसडीएम के पद पर तैनीत थीं तब उन्होंने खनन माफिया अर्जुन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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