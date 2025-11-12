DU : डीयू की लड़की ने यूट्यूब की कमाई से भरी कॉलेज की फीस, बताया कैसे एक सिंपल वीडियो से की थी शुरुआत

संक्षेप: डीयू छात्रा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर लिखा एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने पहले साल की पूरी कॉलेज फीस यूट्यूब से कमाए पैसों से भरी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने आज के स्टूडेंट्स के सामने एक शानदार मिसाल पेश की है। इस होनहार छात्रा ने साबित कर दिखाया है कि पढ़ाई के साथ कैसे स्टूडेंट्स थोड़ी अतिरिक्त मेहनत कर अपना खर्च खुद निकाल सकते हैं। बेहद कम उम्र में आत्मनिर्भर बनने का यह बेहतरीन उदाहरण है। इस छात्रा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर लिखा एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने पहले साल की पूरी कॉलेज फीस यूट्यूब से कमाए पैसों से भरी। वह अपने चैनल पर स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं।

पोस्ट में छात्रा ने कहा कि यह सिलसिला यूट्यूब पर सामान्य प्रयास के रूप में परीक्षा की तैयारी के टिप्स साझा करने से शुरू हुआ था, वह अब संतोष और आय दोनों का स्रोत बन गया है। शुरुआत में यह सिर्फ ‘एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स’ शेयर करने का एक छोटा-सा शौक था, लेकिन समय के साथ यह शौक उनकी पहचान और कमाई दोनों का जरिया बन गया। अपनी लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''मैंने अपने पहले साल की कॉलेज फीस यूट्यूब से भरी। हां, पूरी फीस! यह भले ही बहुत बड़ी रकम नहीं थी क्योंकि मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ती हूं, लेकिन मेरे लिए यह बड़ी उपलब्धि थी।''

सफर कैसे शुरू हुआ छात्रा ने बताया कि उसका सफर स्कूल के दिनों में शुरू हुआ, जब उसके जूनियर्स उससे पढ़ाई में अच्छा करने और लगातार बेहतर करने के टिप्स मांगा करते थे। उन्हें अहसास हुआ कि उसे दूसरों की मदद करने में मजा आता है, इसलिए उसने अपनी इकोनॉमिक्स की प्री-बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले कक्षा 10 के छात्रों के लिए पांच मिनट का एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। यह एक अचानक लिया गया निर्णय था लेकिन इसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी।

छात्रा ने लिखा, “न कोई एडिटिंग, न कोई शानदार थंबनेल, न कोई योजना- बस सच्ची नीयत।”

शुरुआत में उसके वीडियो पर लगभग 50 से 100 व्यूज आए, लेकिन एक महीने के भीतर वीडियो ने रफ्तार पकड़ ली और जल्द ही उसका चैनल मॉनिटाइज हो गया। छात्रा ने लिखा, 'मैं काफी समय से कंटेंट बना रही थी, लेकिन कभी इसे व्यावसायिक रूप से लेने का नहीं सोचा था। जब ऐसा हुआ तो मैंने वही करने पर ध्यान केंद्रित किया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, और आज मैं यहां हूं - अपनी पहली साल की कॉलेज फीस यूट्यूब से भर चुकी हूं।”

उभरते क्रिएटर्स के लिए सलाह पोस्ट के अंत में छात्रा ने नए क्रिएटर्स के लिए प्रेरणादायक मैसेज भी दिया - “अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं - चाहे चैनल हो, ब्लॉग हो या पॉडकास्ट — तो सही समय का इंतजार मत कीजिए। बस शुरू कीजिए। अगर मजा आता है, तो करते रहिए। और अगर कभी मौका मिले कि उस जुनून को कुछ बड़ा बना सकें, तो उसे पकड़ लीजिए।”

उसने आगे लिखा- “सोशल मीडिया एक ताकतवर जगह है । सोशल मीडिया सिर्फ फॉलोअर्स या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और लोगों से जुड़ने का भी जरिया है। आप जो जानते हैं, उसे दूसरों से साझा करें। अपनी कहानी साझा करें। कौन जानता है, कौन आपकी बात सुनने का इंतजार कर रहा हो।”

छात्रा ने यह भी बताया कि वह कुछ समय से यूट्यूब से दूर है, लेकिन जल्द ही वापसी करने की योजना बना रही है। उसने मुस्कुराते हुए लिखा-“एक बार जब कोई क्रिएटर बन जाता है, तो वह हमेशा क्रिएटर ही रहता है।”

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया डीयू गर्ल की यह कहानी सोशल मीडिया पर युवाओं को काफी प्रभावित कर रही है। यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई और यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में शानदार तरीके से संतुलन बनाया और यह साबित किया कि जुनून से किया गया काम असली इनाम दिला सकता है।