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दिल्ली यूनिवर्सिटी से जापानी, जर्मन, फ्रेंच और चीनी समेत 8 विदेशी भाषा सीखने का मौका, अभी करें अप्लाई

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DU Foreign Language Course: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जर्मन, फ्रेंच, जापानी सहित 8 विदेशी भाषाओं के सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। 12वीं पास छात्र बिना CUET के 10 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी से जापानी, जर्मन, फ्रेंच और चीनी समेत 8 विदेशी भाषा सीखने का मौका, अभी करें अप्लाई

DU Foreign Language Course: वैश्विक स्तर पर बढ़ते जॉब मार्केट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के बढ़ते चलन के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने युवाओं के लिए करियर बनाने का एक बेहद शानदार मौका दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग (COL) के अंतर्गत संचालित सेंटर फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस (CIFL) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विदेशी भाषा सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र रेगुलर डिग्री के साथ-साथ अपने हुनर को निखारना चाहते हैं या ग्लोबल मार्केट में मोटी सैलरी वाली नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्सेज गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।

8 विदेशी भाषाओं में मिलेगा ट्रेनिंग; 10 जुलाई तक करें अप्लाई

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, छात्र कुल आठ प्रमुख वैश्विक भाषाओं में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इन भाषाओं में प्रमुख रूप से फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, कोरियन, जापानी, चीनी, रशियन और अरबी शामिल हैं।

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इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। जिन छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होगा, उन्हें अपनी एडमिशन फीस जमा करने के लिए 14 जुलाई 2026 तक का समय दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पार्ट-टाइम कोर्सेज हैं। रेगुलर कॉलेज जाने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी ऑफलाइन कक्षाएं केवल वीकेंड (शनिवार और रविवार) में आयोजित की जाएंगी, ताकि आपकी नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो।

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क्या है पात्रता और चयन का आधार?

इन शॉर्ट-टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। प्रवेश पूरी तरह से कक्षा 12वीं के अंकों की मेरिट और सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा।

सर्टिफिकेट कोर्स के लिए योग्यता: सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कक्षा 12वीं में बेस्ट चार विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। वहीं, आरक्षित श्रेणी (SC, ST, OBC) के आवेदकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार ने स्कूल स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंक हासिल किए हों।

डिप्लोमा कोर्स के लिए योग्यता: जो छात्र संबंधित भाषा में एडवांस डिप्लोमा या सामान्य डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके पास उसी भाषा में दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि किसी छात्र ने किसी बाहरी प्राइवेट संस्थान से कोर्स किया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय उनके लिए एक छोटी प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कर सकता है।

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आवेदन कैसे करें और क्यों जरूरी हैं ये कोर्सेज?

आवेदन करने के लिए छात्रों को सीआईएफएल (CIFL) की आधिकारिक वेबसाइट cifl.oldcdu.ac.in या डीयू एसओएल के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदकों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए गए सिग्नेचर, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तथा फोटो आईडी जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल एक ग्रैजुएशन डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं देती। यदि आप अपनी डिग्री के साथ जापानी, कोरियन या जर्मन जैसी भाषाओं में महारत हासिल कर लेते हैं, तो ट्रांसलेशन, टूरिज्म, इंटरनेशनल बिजनेस, एम्बेसी और आईटी सेक्टर्स में लाखों रुपये के पैकेज वाले अवसर तुरंत खुल जाते हैं। समय बेहद सीमित है, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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