Hindi Newsकरियर न्यूज़DU Exam 2025: Question Papers Fail to Reach Several Centres, Students Face Disruption, DU Exam Crisis
DU Exam 2025: डीयू की परीक्षा में भारी अव्यवस्था, कई केंद्रों पर नहीं पहुंचे प्रश्न-पत्र

DU Exam 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित स्नातक और परास्नातक की परीक्षाओं के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न-पत्र समय पर नहीं पहुंचे।

Dec 14, 2025 08:33 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
DU Exam 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित स्नातक और परास्नातक की परीक्षाओं के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न-पत्र समय पर नहीं पहुंचने के कारण बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

शनिवार को डीयू में 800 परीक्षाएं एक साथ होनी थीं, लेकिन लगभग 40 फीसदी परीक्षा केंदों में समय पर प्रश्न-पत्र ही नहीं पहुंचे। इस कारण इन केंद्रों पर परीक्षाएं देर से शुरू हुईं। डीयू ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अपनी गलती मानी है।

कई कॉलेजों में सुबह की पाली की परीक्षाएं समय पर शुरू नहीं हो सकीं। वहीं, कुछ केंद्रों पर परीक्षाएं दोपहर एक बजे तक शुरू हुईं, जबकि निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे का था। भारी अव्यवस्था के कारण 10 विषयों की परीक्षाएं नहीं हो सकीं। ये परीक्षाएं अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। प्रश्न-पत्र समय पर नहीं पहुंचने के कारण छात्रों को काफी देर तक परीक्षा कक्ष में बैठाए रखा गया। इससे छात्रों में नाराजगी देखी गई। इन्हीं परीक्षा केंद्रों पर दोपहर की पाली 2:30 बजे से परीक्षाएं होनी थीं, इस कारण शिक्षक भी असमंजस में नजर आए कि छात्रों को रोका जाए या वापस भेज दिया जाए।

एक शिक्षक ने बताया कि कंप्यूटर साइंस विषय में हालात और भी चिंताजनक रहे। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और कंपाइलर डिजाइन के प्रश्न-पत्र दोपहर 12:30 बजे तक विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में नहीं पहुंचे। इसके बावजूद छात्रों को परीक्षा कक्षों में बैठाकर इंतजार कराया गया। कई शिक्षकों और छात्रों ने इन परिस्थितियों में संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की।

समन्वय की कमी साफ दिखी

डीयू ने शनिवार को बड़ी संख्या में परीक्षाएं आयोजित की थीं। प्रत्येक कॉलेज और परीक्षा केंद्र में सातवें सेमेस्टर के 30 से 70 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की परीक्षाएं एक ही दिन सूचीबद्ध थीं। कई कॉलेजों ने बताया कि वे सुबह से प्रश्नपत्रों का इंतजार करते रहे, जिससे छात्रों को अनावश्यक मानसिक तनाव झेलना पड़ा।

छात्रों ने डीयू प्रशासन से परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी स्थिति न दोहराने की मांग की है।

एसओएल के 30 पेपर में 52 हजार छात्र आज देंगे परीक्षा : यू में परीक्षा शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को 30 प्रश्नपत्र स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के होंगे। इसमें लगभग 52 हजार छात्र परीक्षा देंगे। फिर इस तरह की दिक्कत न हो इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।

एबीवीपी ने विरोध-प्रदर्शन किया

परीक्षा में अव्यवस्था को लेकर एबीवीपी ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने इस विषय में परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल समाधान की मांग की।

एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि परीक्षा जैसी गंभीर प्रक्रिया में इस प्रकार की लापरवाही विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन की अक्षमता को दर्शाता है। इस तरह की अव्यवस्था दोबारा नहीं होना चाहिए।

छात्रों को घर भेजने के एक घंटे बाद फिर बुलाया

एसजीटीबी खालसा कॉलेज में कॉमर्स का पेपर देने पहुंचे छात्रों के सामने तब अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब वहां पर उनका सीट प्लान ही लगा नहीं मिला। एक छात्र ने बताया कि हमें कहा गया कि पेपर बाद में होगा, फिर एक घंटे बाद फोन करके कहा गया कि आप आ जाएं फिर से परीक्षा होगी। पेपर आ गया है।

संसाधन की कमी को बता रहे परेशानी का कारण

शिक्षकों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत लागू चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के कारण प्रश्नपत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रति सेमेस्टर विषयों की संख्या बढ़ने, विकल्पों में विस्तार और अतिरिक्त वर्ष जुड़ने से परीक्षा कार्य कई गुना बढ़ गया है। इसके अनुरूप संसाधन नहीं हैं। 12 दिसंबर को एमकॉम में 600 छात्रों के लिए मात्र 150 प्रश्नपत्र ही केंद्र पर पहुंचे थे।

डीयू ने शनिवार को हुई परीक्षा अव्यवस्था को लेकर आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि प्रबंधन संबंधी कारणों के चलते कुछ प्रश्नपत्र समय पर परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। इस कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकीं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाद में समस्या को दूर कर लिया गया और प्रश्नपत्र भेज दिए गए। हालांकि, जिन केंद्रों पर परीक्षा प्रभावित हुई, वहां छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है।

विश्वविद्यालय ने छात्रों को परीक्षा के लिए दिए विकल्प

● ऑनर्स पाठ्यक्रमों के छात्र जिन्हें तीन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव विषयों की परीक्षा देनी थी वे शेष तीन स्लॉट में परीक्षा दे सकेंगे।

● प्रोग्राम पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए प्रभावित विषयों की संशोधित तिथि अलग से घोषित की जाएगी।

● विश्वविद्यालय ने बताया कि ये परीक्षाएं जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक आयोजित कराई जाएंगी।

