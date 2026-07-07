DU : डीयू से विदेशी भाषाओं में डिप्लोमा करने का मौका, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स, देखें लिस्ट
डीयू में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले का दौर भी शुरू हो गया है। डीयू के कुल 32 कॉलेज हैं, जहां पर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और कुछ कॉलेजों में एडवांस डिप्लोमा के कोर्स संचालित किए जाते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले का दौर भी शुरू हो गया है। डीयू के कुल 32 कॉलेज हैं, जहां पर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और कुछ कॉलेजों में एडवांस डिप्लोमा के कोर्स संचालित किए जाते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी डीयू की grs.du.ac.in/course से प्राप्त की जा सकती है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, कॉलेजों और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) से जुड़े संस्थानों ने वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
नॉर्थ कैंपस
दौलत राम कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इतालवी में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा।
हंसराज कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा।
कालिंदी कॉलेज
फ्रेंच में सर्टिफिकेट।
किरोड़ीमल कॉलेज
फ्रेंच और जर्मन में सर्टिफिकेट।
केशव महाविद्यालय
फ्रेंच-जर्मन में सर्टिफिकेट-डिप्लोमा।
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट, जर्मन और स्पेनिश में डिप्लोमा।
लक्ष्मीबाई कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट।
मिरांडा हाउस
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट।
माता सुंदरी कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा।
सेंट स्टीफंस कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा।
विवेकानंद कॉलेज
जर्मन में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा।
रामजस कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इतालवी में सर्टिफिकेट, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में डिप्लोमा। फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में एडवांस डिप्लोमा।
सत्यवती सहशिक्षा कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन में सर्टिफिकेट-डिप्लोमा।
शिवाजी कॉलेज
जर्मन में सर्टिफिकेट।
श्याम लाल कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन-स्पेनिश में डिप्लोमा। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इतालवी में सर्टिफिकेट।
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी)
फ्रेंच में सर्टिफिकेट।
श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स
फ्रेंच और जर्मन में सर्टिफिकेट।
गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
फ्रेंच में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज
फ्रेंच और जर्मन में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा।
साउथ कैंपस के कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रम
जीसस एंड मैरी कॉलेज
फ्रेंच में सर्टिफिकेट।
कमला नेहरू कॉलेज
फ्रेंच में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा।
मैत्रेयी कॉलेज
फ्रेंच और स्पेनिश में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा।
शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन
जर्मन में सर्टिफिकेट।
दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा।
आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा, स्पेनिश में एडवांस डिप्लोमा।
भारती कॉलेज
फ्रेंच-जर्मन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा।
कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज
फ्रेंच और जर्मन में सर्टिफिकेट एंव डिप्लोमा।
लेडी श्रीराम कॉलेज
फ्रेंच में सर्टिफिकेट।
दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज
फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में सर्टिफिकेट।
श्री वेंकटेश्वर कॉलेज : जर्मन में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, फ्रेंच और स्पेनिश में सर्टिफिकेट।
गार्गी कॉलेज : जर्मन में सर्टिफिकेट।
आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई होगी
फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, कोरियाई, चीनी, इतालवी, पुर्तगाली और अरबी जैसी भाषाओं के पाठ्यक्रम छात्रों के साथ-साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं। सबसे अधिक आवेदन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल), डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटीन्यूइंग एजुकेशन (डीडीसीई) और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग (सीओएल) के सेंटर फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेज में लिए जा रहे हैं। एक वर्षीय सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रियर्सन सेंटर फॉर रोमैंस एंड इंडो-यूरोपियन स्टडीज में भी अंशकालिक भाषा पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यहां फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली और रोमानियाई भाषाओं में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। डीयू ने प्रवेश संबंधी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है।
डीयू के कई कॉलेज भी विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं। भारती कॉलेज ने वर्ष 2026-27 के लिए फ्रेंच और जर्मन भाषा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचना जारी की है। ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली के अनुसार संचालित होंगे। कॉलेज में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और अन्य भाषाओं के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में कुछ श्रेणियों के लिए प्रवेश परीक्षा का भी प्रावधान है।
डीयू में दाखिले से जुड़ा कोई भी सवाल बेझिझक पूछिए। हिन्दुस्तान आपके लिए लेकर आया है ‘हेलो हिन्दुस्तान’ हेल्पलाइन। अपने सवाल हमें hellohindustan@livehindustan. com पर भेजें। जो सवाल आए हैं ,उनका जवाब दिया है त्माराम सनातन धर्म कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. ज्ञानतोष झा ने...
● सीट को लेकर काउंसलिंग के कितने राउंड हो सकते हैं?
जवाब : डीयू की एडमिशन ब्रांच ने दो राउंड घोषित किए हैं, लेकिन संभावना है कि एक से दो राउंड और हो सकते हैं।
● क्या अपने पसंदीदा कोर्स के विकल्प के लिए अधिकतम कॉलेज भर सकते हैं?
जवाब : हां। सीएसएएस पोर्टल पर अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम कोर्स और कॉलेज को भर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है।
● कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी?
जवाब : दस्तावेज में 10वीं की मार्कशीट को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा 12वीं के मूल दस्तावेज जैसे मार्कशीट व सर्टिफिकेट देखा जाएगा। साथ ही, आरक्षित श्रेणी से छात्र जुड़े हैं जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) तो उनके मूल दस्तावेज होने चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी