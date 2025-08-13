DU CSAS UG 2025: डीयू यूजी राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट admission.uod.ac.in पर जारी, जानें डिटेल्स

DU UG CSAS 3rd allotment result 2025: परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्रामों (संगीत, बीएफए और पीई, एचई एंड एस) और वार्ड कोटा के लिए सीएसएएस राउंड 3 सीट आवंटन रिजल्ट 13 अगस्त को घोषित किया गया।

DU UG CSAS 3rd allotment result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज, 13 अगस्त को डीयू यूजी सीएसएएस तीसरे राउंड का आवंटन रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। यह सीट अलॉटमेंट रिजल्ट परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्रामों (संगीत, बीएफए और पीई, एचई एंड एस) और वार्ड कोटा के लिए जारी किया गया है। तीसरे राउंड में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक एडमिशन पोर्टल ugadmission.uod.ac.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के अनुसार, कॉलेज इस राउंड में जमा किए गए आवेदनों का वेरिफिकेशन और अप्रूव 17 अगस्त (शाम 5 बजे) तक करेंगे। जिन उम्मीदवारों को नया आवंटन प्राप्त हुआ हैं, उन्हें अपनी सीट पक्की करने के लिए 17 अगस्त (शाम 4:59 बजे तक) तक एडमिशन शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।

सीएसएएस आवंटन के तीसरे राउंड में संगीत, बीएफए, पीई (शारीरिक शिक्षा), और एचई एंड एस (स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं खेल) जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज के साथ-साथ वार्ड कोटा, सीडब्ल्यू, ईसीए और खेल कैटेगरी भी शामिल हैं। इस राउंड में अपडेटेड प्रिफरेंस और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इन कैटेगरी के लिए सीटों का आवंटन अंतिम रूप दिया जाता है।

तीसरे दौर के आवंटन की घोषणा- 13 अगस्त, शाम 5:00 बजे

आवंटित सीटों की स्वीकृति- 13 अगस्त से 17 अगस्त तक

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि- 17 अगस्त, शाम 4:59 बजे

कॉलेज आवेदनों का सत्यापन और अप्रूव - 13 अगस्त से 17 अगस्त तक

DU UG Admission 2025: कैसे देखें सीट एलॉटमेंट लिस्ट? 1. सबसे पहले वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाएं।

2. "UG-Admissions" पर क्लिक करें।

3. अपना CUET एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालें।

4. "Login" बटन पर क्लिक करें।

5. आपकी पहली फेज की सीट एलॉटमेंट डिटेल स्क्रीन पर दिखेगी।