DU CSAS UG Admission 2025: डीयू यूजी राउंड 3 में 67 हजार से अधिक छात्रों ने लिया एडमिशन

DU UG CSAS 3rd allotment 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया के तीसरे राउंड में 67,000 से अधिक अंडरग्रैजुएट एडमिशन की पुष्टि हो गई है, यूनिवर्सिटी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

डीयू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तीसरी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) लिस्ट जारी होने के बाद 67,582 एडमिशन तय हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए 69 कॉलेजों में 79 अंडरग्रैजुएट प्रोग्रामों में कुल 71,624 सीटें हैं।

यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के अनुसार, कॉलेज इस राउंड में जमा किए गए आवेदनों का वेरिफिकेशन और अप्रूव 17 अगस्त (शाम 5 बजे) तक करेंगे। जिन उम्मीदवारों को नया आवंटन प्राप्त हुआ हैं, उन्हें अपनी सीट पक्की करने के लिए 17 अगस्त (शाम 4:59 बजे तक) तक एडमिशन शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।

सीएसएएस आवंटन के तीसरे राउंड में संगीत, बीएफए, पीई (शारीरिक शिक्षा), और एचई एंड एस (स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं खेल) जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज के साथ-साथ वार्ड कोटा, सीडब्ल्यू, ईसीए और खेल कैटेगरी भी शामिल हैं। इस राउंड में अपडेटेड प्रिफरेंस और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इन कैटेगरी के लिए सीटों का आवंटन अंतिम रूप दिया जाता है।