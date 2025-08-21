DU CSAS UG 2025 Spot Round schedule released at admission.uod.ac.in check complete time table DU CSAS UG 2025: डीयू स्पॉट राउंड शेड्यूल admission.uod.ac.in पर जारी, 25 अगस्त से करें आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
DU CSAS UG 2025 Spot Round schedule released at admission.uod.ac.in check complete time table

DU CSAS UG 2025: डीयू स्पॉट राउंड शेड्यूल admission.uod.ac.in पर जारी, 25 अगस्त से करें आवेदन

DU UG Admission 2025: डीयू की ओर से डीयू यूजी एडमिशन 2025 के लिए अपग्रेडेशन राउंड, बच्चों/युद्ध विधवाओं (सीडब्ल्यू) के राउंड-II, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टीवटीज (ईसीए), खेल, वार्ड कोटा और स्पॉट एडमिशन राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:43 AM
DU CSAS UG 2025: डीयू स्पॉट राउंड शेड्यूल admission.uod.ac.in पर जारी, 25 अगस्त से करें आवेदन

DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की ओर से डीयू यूजी एडमिशन 2025 के लिए अपग्रेडेशन राउंड, बच्चों/युद्ध विधवाओं (सीडब्ल्यू) के राउंड-II, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टीवटीज (ईसीए), खेल, वार्ड कोटा और स्पॉट एडमिशन राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें -

1. ऑटो अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की तिथि- 22 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे)

2. वार्ड-II, CW-II, ECA-II स्पोर्ट्स-II सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की तिथि- 22 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे)

3. आवंटित सीट स्वीकार करने की तिथि- 22 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे से) से 23 अगस्त 2025 (11:59 बजे तक)

4. कॉलेज ऑनलाइन आवेदन वेरिफिकेशन और अप्रूव- 22 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे से) से 23 अगस्त 2025 (11:59 बजे तक)

5. ऑनलाइन फीस भुगतान की अंतिम तिथि- 24 अगस्त 2025 (4:59 बजे तक)

स्पॉट राउंड-1 शेड्यूल-

1. खाली सीटों की डिटेल्स- 25 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे)

2. स्पॉट राउंड के लिए आवेदन करने की तिथि- 25 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे से) से 27 अगस्त 2025 (4:59 बजे तक)

3. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा- 28 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे तक)

4. आवंटित सीट स्वीकार करने की तिथि- 28 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे से) से 29 अगस्त 2025 (4:59 बजे तक)

5. कॉलेज ऑनलाइन आवेदन वेरिफिकेशन और अप्रूव- 28 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे से) से 29 अगस्त 2025 (11:59 बजे तक)

6. ऑनलाइन फीस भुगतान की अंतिम तिथि- 30 अगस्त 2025 (4:49 बजे तक)

जिन अभ्यर्थियों ने सीएसएएस (यूजी)-2025 के लिए आवेदन किया है, लेकिन 24 अगस्त 2025 तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, वे स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। सभी एडमिटेड अभ्यर्थियों का डैशबोर्ड फ्रीज मोड में रखा जाएगा और उन्हें 24 अगस्त 2025 को रात 11:59 बजे के बाद अपना एडमिशन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थी के लिए स्पॉट राउंड में आवंटित सीट पर एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। स्पॉट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी की यूओडी में एडमिशन की पात्रता समाप्त हो जाएगी और वह सीएसएएस (यूजी)-2025 से बाहर हो जाएगा। स्पॉट एडमिशन राउंड के दौरान 'अपग्रेड' और 'वापस लेने' का कोई विकल्प नहीं होगा। किसी स्पेशल स्पॉट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट अंतिम होगी और स्पॉट एडमिशन के किसी भी बाद के राउंड/राउंड में, यदि कोई हो, अपग्रेड नहीं की जाएगी।

DU Admission Delhi University Admission
