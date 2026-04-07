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DU Admissions 2026: दिल्‍ली यूनिवर्सिटी में कब शुरू होंगे एडमिशन? सीयूईटी स्कोर से मिलेगी डीयू में एंट्री

Apr 07, 2026 06:26 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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DU UG Admissions 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया मई के तीसरे हफ्ते से शुरू होने की पूरी संभावना है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET UG 2026) के रिजल्ट और उसके बाद होने वाली काउंसलिंग पर आधारित होगी।

DU Admissions 2026: दिल्‍ली यूनिवर्सिटी में कब शुरू होंगे एडमिशन? सीयूईटी स्कोर से मिलेगी डीयू में एंट्री

DU UG Admissions 2026: अगर आप देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साल 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए डीयू ने अपने अंडरग्रेजुएट दाखिले की तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया मई के तीसरे हफ्ते से शुरू होने की पूरी संभावना है।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET UG 2026) के रिजल्ट और उसके बाद होने वाली काउंसलिंग पर आधारित होगी। डीयू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एडमिशन के इच्छुक छात्रों को इस बार और भी व्यवस्थित और डिजिटल अनुभव मिलने वाला है।

कब और कैसे शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के मुताबिक, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल (CSAS) मई के तीसरे सप्ताह में लाइव हो सकता है। छात्रों को सबसे पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी। जब CUET UG 2026 की परीक्षा संपन्न हो जाएगी और परिणाम घोषित होंगे, तब छात्रों को अपने कॉलेज और कोर्स की पसंद भरनी होगी।

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CUET UG 2026 की भूमिका सबसे अहम

इस साल भी डीयू में दाखिले का एकमात्र रास्ता CUET परीक्षा ही है। 12वीं के अंकों का महत्व केवल पात्रता तक सीमित रहेगा, लेकिन मुख्य मेरिट लिस्ट सीयूईटी के स्कोर पर ही बनेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पहले ही बताया है, CUET UG की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा खत्म होने के बाद जून के महीने में नतीजे आने की उम्मीद है, जिसके तुरंत बाद डीयू अपनी पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर देगा।

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छात्रों के लिए कुछ खास बदलाव और नियम

डीयू इस बार अपनी एडमिशन प्रक्रिया को अधिक 'यूजर फ्रेंडली' बनाने पर काम कर रहा है। इस साल भी डीयू के 70 से अधिक कॉलेजों में लगभग 71,000 सीटों पर दाखिले होंगे।छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सीयूईटी में केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दें जो उन्होंने 12वीं कक्षा में पढ़े हैं। यदि विषय मेल नहीं खाते हैं, तो एडमिशन रद्द किया जा सकता है। एडमिशन के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए डीयू अलग से वेबिनार और हेल्पडेस्क सेंटर भी शुरू करेगा।

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एडमिशन की रेस में आगे रहने के लिए क्या करें?

एक्सपर्ट का कहना है कि छात्रों को अभी से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तैयार कर लेने चाहिए। मई के तीसरे हफ्ते में जैसे ही पोर्टल खुलेगा, शुरुआती दिनों में ही रजिस्ट्रेशन करना बेहतर रहता है ताकि आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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