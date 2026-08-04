DU : डीयू में बिना CUET स्कोर के 12वीं के मार्क्स से मिल रहा दाखिला, खाली रह गई सीटें
दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो ऑफ कैंपस कॉलेजों अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेजों ने खाली सीटों को भरने के लिए कक्षा 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो ऑफ कैंपस कॉलेजों अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेजों ने खाली सीटों को भरने के लिए कक्षा 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन शुरू कर दिए हैं। सीयूईटी यूजी स्कोर से दाखिले लेने के बाद खाली बचीं सीटों को भरने के लिए इन दो कॉलेजों को स्पेशल इजाजत दी गई है। अब इन दोनों कॉलेजों ने इन-पर्सन मेरिट बेस्ड अंडरग्रेजुएट एडमिशन शुरू कर दिए हैं। DU रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कन्फर्म किया कि दोनों कॉलेजों को CUET स्कोर और मेरिट-बेस्ड सिलेक्शन, दोनों के जरिए स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की परमिशन दी गई थी। DU के एडमिशन डीन हनीत गांधी को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।
प्रिंसिपल ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि उन्होंने CUET स्कोर और क्लास 12 के मार्क्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की मंज़ूरी मांगी थी, क्योंकि पिछले सालों में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के जरिए कई राउंड के एडमिशन खाली सीटें भरने में फेल हो गए थे।
कॉलेजों ने बताई सीटें खाली रहने की वजह
भगिनी निवेदिता कॉलेज (नजफगढ़) की प्राचार्य रूबी मिश्रा ने बताया कि कॉलेज तक पहुंच (कनेक्टिविटी) आज भी बड़ी समस्या है। हालांकि कॉलेज छात्राओं के लिए दो बसें चलाता है, लेकिन क्षेत्र में परिवहन, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण छात्राएं यहां प्रवेश लेने से बचती हैं। उन्होंने कहा कि यह एक महिला कॉलेज होने के कारण भी संभावित आवेदकों की संख्या सीमित हो जाती है। कई दौर की CUET काउंसलिंग के बाद भी अधिकांश सीटें खाली रह गईं, इसलिए विश्वविद्यालय से मेरिट आधारित प्रवेश की अनुमति मांगी गई।
40 फीसदी सीटें रहती हैं खाली
अदिति महाविद्यालय (बवाना) की कार्यवाहक प्राचार्य नीलम राठी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में CUET आधारित प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी कॉलेज की लगभग 40% सीटें खाली रह जाती हैं। इससे कॉलेज के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि यह कॉलेज मुख्य रूप से बवाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने 40-45 सरकारी स्कूलों का सर्वे किया, जिसमें पता चला कि कई परिवार अपनी बेटियों को CUET के लिए आवेदन तक नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूर के कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। राठी के अनुसार, आसपास की कई छात्राएं 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने के बावजूद केवल इन परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।
CUET रहेगा मेन जरिया
कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया कि CUET ही प्रवेश का मेन जरिया रहेगा। मेरिट आधारित प्रवेश केवल उन सीटों को भरने के लिए किया जाएगा जो नियमित CUET काउंसलिंग के बाद भी खाली रह जाएंगी।
INTEC ने उठाए सवाल
दिल्ली विश्वविद्यालय के इस फैसले पर इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (INTEC) ने आपत्ति जताई है। संगठन के अध्यक्ष पंकज गर्ग ने 3 अगस्त को कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर कहा कि यदि खाली सीटों पर मेरिट आधारित प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, तो यह सुविधा केवल दो कॉलेजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी