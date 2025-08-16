DU Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय के सुपरन्यूमेरेरी कोटे से 6000 सीटें आवंटित
दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले में सुपरन्यूमेरेरी श्रेणी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने इस कोटे की विभिन्न श्रेणियों में कुल मिलाकर छह हजार 79 सीटों पर आवंटन किया है। डीयू प्रशासन ने कहा है कि यह आवंटन प्रक्रिया कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) के अन्य चरणों से पूरी तरह से अलग है।
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक सीडब्ल्यू (सशस्त्र बल-वार्ड) कोटे में तीन हजार 263 सीटें, ईसीए (एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज) कोटे में एक हजार 91 और स्पोर्ट्स कोटे में एक हजार 725 सीटों का आवंटन किया गया है। चूंकि यह आवंटन सीएसएएस के अन्य चरणों से अलग है इसलिए इसका असर पहले से आवंटित की गई या पिछले चरण में सीट वापस लेने वाले उम्मीदवारों की स्थिति पर नहीं पड़ेगा।
इस कोटे में छात्र 17 अगस्त की शाम 4.59 बजे तक सीट स्वीकार कर सकेंगे। जबकि, कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की जांच और अनुमोदन 18 अगस्त की शाम 4.59 बजे तक किया जाएगा। वहीं, उम्मीदवारों को 19 अगस्त की शाम 4.59 बजे तक ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा।