DU Admission 2027-28: डीयू ने बदले UG दाखिले के नियम, अब CUET के बेस्ट-थ्री फॉर्मूले से बनेगी मेरिट, PG की सीटें भी बढ़े
DU Admission: 2027-28 एकेडमिक सेशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए मौजूदा बेस्ट-फोर फॉर्मूले की जगह बेस्ट-थ्री सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है।
अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। 2027-28 एकेडमिक सेशन से यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए मौजूदा बेस्ट-फोर फॉर्मूले की जगह बेस्ट-थ्री सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने पर सीयूईटी में छात्रों के तीन सबसे ज्यादा अंक वाले विषयों के आधार पर एडमिशन की मेरिट तैयार की जाएगी।
इस बदलाव से छात्रों को सीयूईटी के विषय चुनने में ज्यादा आजादी मिलेगी। अभी कई कोर्स में दाखिले के लिए निर्धारित विषयों के साथ भाषा का पेपर भी शामिल करना पड़ता है। नए प्रस्ताव के तहत मेरिट बनाते समय भाषा के अंक शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए 12वीं में कम से कम एक भाषा विषय पढ़ना और उसमें पास होना जरूरी रहेगा।
सीयूईटी के तीन सबसे अच्छे स्कोर से बनेगी मेरिट
अभी सीयूईटी के विषय तीन कटेगरी में बंटे हैं। इनमें भाषा (Language), डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) शामिल हैं। छात्रों को अपने पसंदीदा कोर्स के हिसाब से तय विषयों का चयन करना होता है।
नई व्यवस्था में सीयूईटीके सभी 37 विषयों को एक कॉमन पूल में रखने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि छात्र अपनी पसंद के विषयों से सीयूईटी दे सकेंगे। वे तीन से ज्यादा विषयों की परीक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन की मेरिट तैयार करते समय केवल उनके तीन सबसे ज्यादा स्कोर वाले विषयों के अंक गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र डीयू में BA ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता है, तो वह हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के अंकों के आधार पर मेरिट में शामिल हो सकता है। इसके लिए सीयूईटी में भाषा का पेपर देना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, 12वीं में भाषा विषय पास करने की शर्त पूरी करनी होगी।
हिंदी और अंग्रेजी ऑनर्स के लिए नियम
इसके अलावा डीयू ने कुछ कोर्स के लिए विषयों से जुड़ी विशेष शर्तें भी रखी हैं। BA ऑनर्स हिंदी में दाखिले के लिए सीयूईटी में हिंदी का पेपर देना अनिवार्य होगा। वहीं, BA ऑनर्स अंग्रेजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों को अंग्रेजी के साथ दो अन्य विषयों के अंक भी देने होंगे। इसके अलावा, छात्र अपने तीन विषयों के कॉम्बिनेशन में अधिकतम दो भाषा के पेपर शामिल कर सकेंगे।
कई कोर्स में नहीं गिना जाएगा GAT का स्कोर
नए बदलाव के तहत कई अंडरग्रेजुएट कोर्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) के अंकों को मेरिट तैयार करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, BCom, BMS, BBA (फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस), BBE और BFA जैसे कोर्स में GAT का स्कोर इस्तेमाल किया जा सकता है।
S
PG की सीटें 10 फीसदी बढ़ाने की तैयारी
वहीं, डीयू ने पोस्टग्रेजुएट (PG) एडमिशन को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अगले एकेडमिक सेशन से पीजी की कुल सीटों में 10 फीसदी बढ़ोतरी की योजना है। इसके तहत कुल सीटों में से 25 फीसदी एक वर्षीय और 75 फीसदी दो वर्षीय PG कोर्स के लिए रखी जाएंगी। एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।
एक वर्षीय PG कोर्स के लिए 80 क्रेडिट की शर्त
एक वर्षीय PG प्रोग्राम में दाखिले के लिए क्रेडिट से जुड़ी शर्त भी प्रस्तावित की गई है। इसके अनुसार, उसी विषय में UG ऑनर्स की डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के पास संबंधित मुख्य विषय में कम से कम 80 क्रेडिट होने चाहिए।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।