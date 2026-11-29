DU Admission: 2027-28 एकेडमिक सेशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए मौजूदा बेस्ट-फोर फॉर्मूले की जगह बेस्ट-थ्री सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है।

अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। 2027-28 एकेडमिक सेशन से यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए मौजूदा बेस्ट-फोर फॉर्मूले की जगह बेस्ट-थ्री सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने पर सीयूईटी में छात्रों के तीन सबसे ज्यादा अंक वाले विषयों के आधार पर एडमिशन की मेरिट तैयार की जाएगी।

इस बदलाव से छात्रों को सीयूईटी के विषय चुनने में ज्यादा आजादी मिलेगी। अभी कई कोर्स में दाखिले के लिए निर्धारित विषयों के साथ भाषा का पेपर भी शामिल करना पड़ता है। नए प्रस्ताव के तहत मेरिट बनाते समय भाषा के अंक शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए 12वीं में कम से कम एक भाषा विषय पढ़ना और उसमें पास होना जरूरी रहेगा।

सीयूईटी के तीन सबसे अच्छे स्कोर से बनेगी मेरिट अभी सीयूईटी के विषय तीन कटेगरी में बंटे हैं। इनमें भाषा (Language), डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) शामिल हैं। छात्रों को अपने पसंदीदा कोर्स के हिसाब से तय विषयों का चयन करना होता है।

नई व्यवस्था में सीयूईटीके सभी 37 विषयों को एक कॉमन पूल में रखने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि छात्र अपनी पसंद के विषयों से सीयूईटी दे सकेंगे। वे तीन से ज्यादा विषयों की परीक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन की मेरिट तैयार करते समय केवल उनके तीन सबसे ज्यादा स्कोर वाले विषयों के अंक गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र डीयू में BA ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता है, तो वह हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के अंकों के आधार पर मेरिट में शामिल हो सकता है। इसके लिए सीयूईटी में भाषा का पेपर देना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, 12वीं में भाषा विषय पास करने की शर्त पूरी करनी होगी।

हिंदी और अंग्रेजी ऑनर्स के लिए नियम इसके अलावा डीयू ने कुछ कोर्स के लिए विषयों से जुड़ी विशेष शर्तें भी रखी हैं। BA ऑनर्स हिंदी में दाखिले के लिए सीयूईटी में हिंदी का पेपर देना अनिवार्य होगा। वहीं, BA ऑनर्स अंग्रेजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों को अंग्रेजी के साथ दो अन्य विषयों के अंक भी देने होंगे। इसके अलावा, छात्र अपने तीन विषयों के कॉम्बिनेशन में अधिकतम दो भाषा के पेपर शामिल कर सकेंगे।

कई कोर्स में नहीं गिना जाएगा GAT का स्कोर नए बदलाव के तहत कई अंडरग्रेजुएट कोर्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) के अंकों को मेरिट तैयार करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, BCom, BMS, BBA (फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस), BBE और BFA जैसे कोर्स में GAT का स्कोर इस्तेमाल किया जा सकता है।

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PG की सीटें 10 फीसदी बढ़ाने की तैयारी वहीं, डीयू ने पोस्टग्रेजुएट (PG) एडमिशन को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अगले एकेडमिक सेशन से पीजी की कुल सीटों में 10 फीसदी बढ़ोतरी की योजना है। इसके तहत कुल सीटों में से 25 फीसदी एक वर्षीय और 75 फीसदी दो वर्षीय PG कोर्स के लिए रखी जाएंगी। एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।