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DU Admission: डीयू का सख्त निर्देश; AI और फर्जी डॉक्यूमेंट्स से दाखिला लेने वालों का एडमिशन तुरंत होगा रद्द

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
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DU Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने यूजी और पीजी दाखिले में AI से तैयार या एडिटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी है। फर्जीवाड़ा मिलने पर सीधे एडमिशन रद्द होगा।

DU Admission: डीयू का सख्त निर्देश; AI और फर्जी डॉक्यूमेंट्स से दाखिला लेने वालों का एडमिशन तुरंत होगा रद्द

DU Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में एडमिशन पाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (पीजी) दाखिला प्रक्रिया के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार, डिजिटल रूप से बदले गए या अत्यधिक संपादित दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों को कड़ी चेतावनी दी है।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे दस्तावेज मिलने पर अभ्यर्थी का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। डीयू की दाखिला शाखा की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अभ्यर्थी आवेदन के दौरान एआई से तैयार या डिजिटल रूप से संशोधित प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं।

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प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं

विश्वविद्यालय ने इसे प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के लिए गंभीर चुनौती बताया है। डीयू ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे केवल मूल दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी ही अपलोड करें। अंकतालिका, प्रमाणपत्र, पहचान पत्र या अन्य किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार का डिजिटल संपादन, एआई आधारित बदलाव या छेड़छाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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हाई-टेक चेकिंग प्रणाली से होगी दस्तावेजों की जांच

विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि दस्तावेजों की जांच के लिए एडवांस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे डिजिटल रूप से बदले गए या फर्जी दस्तावेजों की पहचान की जा सके। यदि किसी भी चरण में कोई अभ्यर्थी एआई से बदले गए या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसका पंजीकरण या प्रवेश बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

ऐसे मामलों में जमा की गई फीस वापस नहीं की जाएगी और विश्वविद्यालय आवश्यक समझे जाने पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा।

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ECA कोटा के ट्रायल में भी AI टूल्स पर पूर्ण प्रतिबंध

डीयू ने स्नातक दाखिले के तहत अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि (ईसीए) कोटे के ट्रायल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर पहले ही रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल के दौरान एआई टूल, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इंटरनेट का उपयोग करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसको लेकर भी डीयू ने हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी किया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले अपने द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच कर लें और सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह प्रामाणिक और मूल हों।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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