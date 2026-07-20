DU Admission 2026: डीयू में दाखिले की होड़! 780+ स्कोर पर मिल रहे DU टॉप कॉलेज, इन कोर्सेज की है डिमांड
DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी दाखिले के लिए पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। सीयूईटी (CUET) में 800 में से 780+ अंक हासिल करने वाले छात्रों को ही नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज मिल पा रहे हैं।
Delhi University UG Admission 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में स्नातक (UG) कोर्सेज में दाखिले की दौड़ अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 'कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम' (CSAS) के तहत पहली सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) के आधार पर तैयार की गई इस मेरिट लिस्ट में इस साल बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
800 में से 780+ अंक वालों को ही मिल रहे टॉप कॉलेज
डीयू की पहली कटऑफ और सीट आवंटन के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह साफ हो गया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नॉर्थ कैंपस के कॉलेजों में जगह बनाना आसान नहीं है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), हिंदू कॉलेज, हंसराज, लेडी श्री राम (LSR) और मिरांडा हाउस जैसे टॉप कॉलेजों में पसंदीदा कोर्स पाने के लिए अभ्यर्थियों को 800 में से 780 या उससे अधिक का स्कोर (98-99 परसेंटाइल से अधिक) चाहिए।
अगर किसी छात्र का स्कोर 700 से 750 के बीच है, तो उसे साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजों या बीएससी व लैंग्वेज कोर्सेज में जगह मिलने के रास्ते खुले हैं। वहीं, 600 से 680 तक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ऑफ-कैंपस कॉलेजों या सामान्य प्रोग्राम कोर्सेज के लिए अगली आवंटन सूचियों का इंतजार करना पड़ेगा।
इन कोर्सेज के लिए मची है सबसे ज्यादा मारामारी
डीयू द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल भी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के करियर-ओरिएंटेड कोरेसज की डिमांड सबसे ज्यादा है:
बी.कॉम (ऑनर्स): SRCC, हिंदू और हंसराज जैसे कॉलेजों में इस कोर्स की कटऑफ सबसे ऊंची बनी हुई है।
बी.ए. (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स: गणित विषय की अनिवार्यता के बावजूद इस कोर्स में दाखिले के लिए टॉप-स्कोरर्स में भारी होड़ है।
बी.ए. (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी: लेडी श्री राम और हिंदू कॉलेज जैसे संस्थानों में इन विषयों की सीटें बेहद उच्च स्कोर पर ही फुल हो रही हैं।
बी.एससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस: साइंस स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स (ऑनर्स) की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है।
अगला कदम: सीट स्वीकार करना और फीस जमा करना
यूनिवर्सिटी ने पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपने पोर्टल पर जाकर आवंटित सीट को समय रहते स्वीकार करें और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिला शुल्क जमा करें। यदि कोई अभ्यर्थी पहली राउंड में आवंटित सीट स्वीकार नहीं करता है, तो वह आगे के 'Upgrade' या राउंड्स से बाहर हो जाएगा। पहली प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली बची सीटों के लिए दूसरा आवंटन राउंड शुरू किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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