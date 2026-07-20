Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

DU Admission 2026: डीयू में दाखिले की होड़! 780+ स्कोर पर मिल रहे DU टॉप कॉलेज, इन कोर्सेज की है डिमांड

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी दाखिले के लिए पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। सीयूईटी (CUET) में 800 में से 780+ अंक हासिल करने वाले छात्रों को ही नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज मिल पा रहे हैं।

DU Admission 2026: डीयू में दाखिले की होड़! 780+ स्कोर पर मिल रहे DU टॉप कॉलेज, इन कोर्सेज की है डिमांड

Delhi University UG Admission 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में स्नातक (UG) कोर्सेज में दाखिले की दौड़ अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 'कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम' (CSAS) के तहत पहली सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) के आधार पर तैयार की गई इस मेरिट लिस्ट में इस साल बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

800 में से 780+ अंक वालों को ही मिल रहे टॉप कॉलेज

डीयू की पहली कटऑफ और सीट आवंटन के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह साफ हो गया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नॉर्थ कैंपस के कॉलेजों में जगह बनाना आसान नहीं है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), हिंदू कॉलेज, हंसराज, लेडी श्री राम (LSR) और मिरांडा हाउस जैसे टॉप कॉलेजों में पसंदीदा कोर्स पाने के लिए अभ्यर्थियों को 800 में से 780 या उससे अधिक का स्कोर (98-99 परसेंटाइल से अधिक) चाहिए।

ये भी पढ़ें:DU का सख्त निर्देश; AI और फर्जी डॉक्यूमेंट से दाखिला तुरंत होगा रद्द

अगर किसी छात्र का स्कोर 700 से 750 के बीच है, तो उसे साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजों या बीएससी व लैंग्वेज कोर्सेज में जगह मिलने के रास्ते खुले हैं। वहीं, 600 से 680 तक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ऑफ-कैंपस कॉलेजों या सामान्य प्रोग्राम कोर्सेज के लिए अगली आवंटन सूचियों का इंतजार करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:तनाव दूर करने में हिट हुआ DU का 'साइंस ऑफ हैप्पीनेस' कोर्स, 2000+ एडमिशन

इन कोर्सेज के लिए मची है सबसे ज्यादा मारामारी

डीयू द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल भी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के करियर-ओरिएंटेड कोरेसज की डिमांड सबसे ज्यादा है:

बी.कॉम (ऑनर्स): SRCC, हिंदू और हंसराज जैसे कॉलेजों में इस कोर्स की कटऑफ सबसे ऊंची बनी हुई है।

बी.ए. (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स: गणित विषय की अनिवार्यता के बावजूद इस कोर्स में दाखिले के लिए टॉप-स्कोरर्स में भारी होड़ है।

बी.ए. (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी: लेडी श्री राम और हिंदू कॉलेज जैसे संस्थानों में इन विषयों की सीटें बेहद उच्च स्कोर पर ही फुल हो रही हैं।

बी.एससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस: साइंस स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स (ऑनर्स) की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें:DU में 1 साल के मास्टर्स PG कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

अगला कदम: सीट स्वीकार करना और फीस जमा करना

यूनिवर्सिटी ने पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपने पोर्टल पर जाकर आवंटित सीट को समय रहते स्वीकार करें और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिला शुल्क जमा करें। यदि कोई अभ्यर्थी पहली राउंड में आवंटित सीट स्वीकार नहीं करता है, तो वह आगे के 'Upgrade' या राउंड्स से बाहर हो जाएगा। पहली प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली बची सीटों के लिए दूसरा आवंटन राउंड शुरू किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
DU Admission Delhi University Admission
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।