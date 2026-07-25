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DU Admission : डीयू में दाखिले की दूसरी लिस्ट आज, पहले राउंड में 63756 को मिला था दाखिला

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली विश्वविद्यालय में शनिवार को दूसरी आवंटन सूची जारी होगी, इसी के साथ डीयू में दूसरी सूची के दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। यही नहीं जिन छात्र-छात्राओं ने अपना दाखिला फ्रीज नहीं किया है, वह भी दूसरे कॉलेज में अपग्रेड के तहत यदि मनचाहा कॉलेज मिला है तो दाखिला ले सकेंगे।

DU Admission
डीयू

दिल्ली विश्वविद्यालय में शनिवार को दूसरी आवंटन सूची जारी होगी, इसी के साथ डीयू में दूसरी सूची के दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। यही नहीं जिन छात्र-छात्राओं ने अपना दाखिला फ्रीज नहीं किया है, वह भी दूसरे कॉलेज में अपग्रेड के तहत यदि मनचाहा कॉलेज मिला है तो दाखिला ले सकेंगे। डीयू ने कहा है कि शनिवार 12 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थी 26 जुलाई तक सीट स्वीकार कर सकते हैं। कॉलेज 25 से 27 जुलाई तक सीट स्वीकृति के बाद फीस भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। अभ्यर्थी 28 जुलाई तक फीस जमा कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएएस) के तहत स्नातक प्रवेश के पहले चरण के तहत कुल 63,756 छात्रों को दाखिला मिला है।

डीयू से मिली जानकारी के अनुसार प्रवेश पाने वाले 15,265 अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट को फ्रीज करने का विकल्प चुना है, 48,153 ने अगले चरण में अपनी पसंद के बेहतर पाठ्यक्रम या महाविद्यालय पर विचार किए जाने के लिए 'अपग्रेड' का विकल्प चुना है।

इससे पहले, 81,900 से अधिक अभ्यर्थियों ने पहले चरण में उन्हें आवंटित स्नातक पाठ्यक्रम की सीट स्वीकार कर ली थीं।

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DU UG CSAS राउंड 2 शेड्यूल 2026: अहम तारीखें

राउंड 2 सीट अलॉटमेंट: 25 जुलाई, 2026 (दोपहर 12 बजे)

कैंडिडेट्स द्वारा सीट स्वीकार करना: 25 जुलाई से 26 जुलाई, 2026 (रात 11:59 बजे तक)

कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन : 25 जुलाई से 27 जुलाई, 2026 (रात 11:59 बजे तक)

एडमिशन फ़ीस भरने की आखिरी तारीख: 28 जुलाई, 2026 (रात 11:59 बजे तक)

क्लास शुरू होना: 28 जुलाई, 2026

ये भी पढ़ें:डीयू छात्रों के लिए जॉब और इंटर्नशिप का मौका, मिलेगा 7.5 लाख तक का पैकेज

DU UG एडमिशन 2026: राउंड 2 अलॉटमेंट के बाद क्या करें

जिन कैंडिडेट्स का नाम राउंड 2 अलॉटमेंट लिस्ट में है, उन्हें ये स्टेप्स फॉलो करके एडमिशन प्रोसेस पूरा करना चाहिए:

ऑफिशियल DU CSAS एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर लॉग इन करें।

अलॉट किए गए कॉलेज और प्रोग्राम को चेक करें।

दी गई समय-सीमा के अंदर अलॉट की गई सीट को स्वीकार करें।

संबंधित कॉलेज द्वारा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और मंज़ूरी का इंतज़ार करें।

अलॉट की गई सीट को कन्फ़र्म करने के लिए 28 जुलाई, 2026 से पहले ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस भरें।

भविष्य के लिए एडमिशन कन्फ़र्मेशन और पेमेंट रसीद की एक कॉपी अपने पास रखें।

कैंडिडेट्स को अपनी अलॉट की गई सीट पक्की करने के लिए रेगुलर तौर पर DU CSAS पोर्टल चेक करना चाहिए और तय समय-सीमा के अंदर एडमिशन का हर स्टेप पूरा करना चाहिए।

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मिरांडा हाउस कॉलेज में ओरिएंटेशन डे आयोजित हुआ

दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में नए दाखिले लेने वाली छात्राओं के लिए दीक्षारंभ 2026 इंडक्शन और ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू हो गया। 24 से 28 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन 350 से अधिक छात्राओं और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। छात्रसंघ अध्यक्ष प्रियंका रानी की टीम ने छात्राओं को विभिन्न विभागों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का भ्रमण कराया। दोपहर में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता सत्र आयोजित हुआ। दिन का समापन महिला विकास प्रकोष्ठ के ‘शक्ति से सक्षम’ सत्र से हुआ। प्राचार्या प्रो. बिजयालक्ष्मी नंदा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को कॉलेज के शैक्षणिक माहौल, सुविधाओं और छात्र सहायता सेवाओं से परिचित कराना है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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