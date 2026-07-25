DU Admission 2026: दूसरी लिस्ट जारी, किस्मत चमकी या टूटा सपना? तुरंत चेक करें सीट अलॉटमेंट
DU Admission 2026: डीयू ने सीएसएएस-यूजी 2026 राउंड 2 सीट आवंटन जारी किया है। आपकी सीट पक्की है यान नहीं अभी चेक करें अपना स्टेटस।
DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की जंग अभी थमी नहीं है। हजारों बच्चे और उनके मां-बाप बार-बार पोर्टल रिफ्रेश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त डीयू ने अपना दूसरा तीर छोड़ दिया। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी सीएसएएस-यूजी के तहत साल 2026-27 सेशन के लिए राउंड 2 का सीट आवंटन रिजल्ट जारी हो गया है, और इसके साथ ही लाखों उम्मीदवारों की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई हैं। पहले राउंड में जहां 61 हजार से ज्यादा बच्चों ने अपनी सीट पक्की कर ली थी, वहीं अब दूसरे राउंड में एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें कई ऐसे छात्र भी शामिल हैं जो पहली बार लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं।
24,814 नई सीटों का हुआ आवंटन
जो उम्मीदवार दूसरे राउंड में शामिल हुए थे, वो अब अपने एडमिशन डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपनी सीट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, राउंड 2 में कुल 24,814 नई सीटों का आवंटन हुआ है। यानी ये वो बच्चे हैं जिन्हें पहली बार किसी कॉलेज या कोर्स में जगह मिली है। इसके अलावा 30,682 ऐसे उम्मीदवार भी हैं, जिन्हें उनकी पहली पसंद के कॉलेज या कोर्स में अपग्रेड मिल गया है यानी अब उन्हें पहले से बेहतर विकल्प हाथ लगा है। वहीं 15,265 छात्रों ने पिछले राउंड के बाद ही अपनी सीट फ्रीज करने का फैसला कर लिया था, जिसका मतलब है कि वो अपने मौजूदा आवंटन से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आगे किसी बदलाव के इच्छुक नहीं हैं।
अब डेडलाइन की बारी
अब बारी डेडलाइन की है और यहां जरा भी ढिलाई भारी पड़ सकती है। जिन उम्मीदवारों को राउंड 2 में सीट मिली है, उन्हें रविवार, 26 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक अपनी आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी। अगर किसी वजह से कोई छात्र इस तय समय के भीतर सीट एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसकी आवंटित सीट रद्द हो सकती है। ऐसे में आखिरी घंटों का इंतजार करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके, पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
सीट स्वीकार करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। इसके बाद छात्रों को तय एडमिशन फीस जमा करके अपनी दाखिला प्रक्रिया को पूरा करना होगा। फीस भरने की आखिरी तारीख मंगलवार, 28 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे रखी गई है। जो छात्र इस मोहलत में भी चूक गए, उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सीमित सीटों के चलते यूनिवर्सिटी को अगले राउंड की तरफ बढ़ना पड़ता है।
एक और अहम बात, यूनिवर्सिटी ने राउंड 2 के लिए न्यूनतम आवंटन स्कोर भी जारी कर दिए हैं। जो बच्चे यह जानना चाहते हैं कि उनके कोर्स और कॉलेज में इस बार कटऑफ कहां जाकर टिका, वो आधिकारिक डीयू एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाकर पूरी जानकारी, एडमिशन शेड्यूल और बाकी जरूरी डिटेल्स देख सकते हैं।
डीयू प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो लगातार अपने एडमिशन डैशबोर्ड और यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि सीएसएएस-यूजी 2026 दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी अपडेट की खबर छूट न जाए। जिस रफ्तार से इस बार अपग्रेड और फ्रेश एलोकेशन के आंकड़े सामने आए हैं, उससे साफ है कि आगे के राउंड में भी मुकाबला उतना ही दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल हजारों परिवारों की नजरें अपने-अपने डैशबोर्ड पर टिकी हैं, और अगले 48 घंटे इस पूरे एडमिशन सीजन के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव