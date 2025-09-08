DU Admission 2025 mop-up round seat allotment result today at admission.uod.ac.in DU Admission 2025: डीयू माॅपअप राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, देखें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़DU Admission 2025 mop-up round seat allotment result today at admission.uod.ac.in

DU Admission 2025: डीयू माॅपअप राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, देखें डिटेल्स

DU Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में अंडरग्रैजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए माॅपअप राउंड के लिए कॉलेज सीट अलॉटमेंट ऑफर आज जारी किए जाएंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 11:33 AM
share Share
Follow Us on
DU Admission 2025: डीयू माॅपअप राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, देखें डिटेल्स

DU Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में अंडरग्रैजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए माॅपअप राउंड के लिए कॉलेज सीट अलॉटमेंट ऑफर आज जारी किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने माॅपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर आज शाम 5 बजे से अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकेंगे। उम्मीदवारों को आवंटित सीट को स्वीकार करने के लिए 11 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।

उम्मीदवारों को सीट स्वीकार करने के लिए 13 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक एडमिशन फीस का भुगतान करना होगा। माॅपअप राउंड में छात्रों को सीयूईटी यूजी स्कोर 2025 के आधार पर नहीं बल्कि कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा।

स्पॉट राउंड-1 शेड्यूल-

1. खाली सीटों की डिटेल्स- 4 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे)

2. स्पॉट राउंड के लिए आवेदन करने की तिथि- 4 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे से) से 7 सितंबर 2025 (4:59 बजे तक)

3. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा- 8 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे तक)

4. आवंटित सीट स्वीकार करने की तिथि- 8 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे से) से 11 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे तक)

5. ऑनलाइन फीस भुगतान की अंतिम तिथि- 13 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे तक)

DU UG Admission 2025: डीयू यूजी एडमिशन 2025 माॅपअप राउंड सीट अलॉटमेंट कैसे चेक और डाउनलोड करें

स्टेप 1: आधिकारिक डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल ugadmission.uod.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर "डीयू यूजी एडमिशन 2025 माॅपअप राउंड सीट अलॉटमेंट" के लिए लिंक सर्च करें।

स्टेप 3: लॉगिन पेज खोलने के लिए लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्मतिथि डिटेल्स भरें।

स्टेप 4: अपने आवेदन से संबंधित लिस्ट पर क्लिक कर डिटेल्स सबमिट करें।

स्टेप 5: भविष्य के लिए सीट अलॉटमेंट पीडीएफ डाउनलोड करें।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

DU Admission Delhi University Admission
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।