DU Academic Calendar 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में कब से चलेगी क्लास, नए एकेडमिक कैलेंडर का हुआ एलान
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। यूजी और पीजी की कक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होंगी। जानिए परीक्षा और छुट्टियों की पूरी जानकारी।
DU Academic Calendar 2026 Out: दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की जद्दोजहद और कॉलेज की नई जिंदगी का ख्वाब देखने वाले लाखों नौजवानों के लिए एक बेहद काम की खबर है। यूं तो हर साल की तरह इस बार भी कट-ऑफ और दाखिले की रेस ने स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, लेकिन अब इस लंबे इंतजार के बादलों के बीच से एक साफ तस्वीर निकलकर सामने आई है। डीयू प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना नया एकेडमिक कैलेंडर पूरी तौर पर जारी कर दिया है। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज की कैंटीन, लॉन या क्लासरूम में अपनी जगह पक्की करने जा रहे हैं, या फिर पहले से ही यहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि आपकी कक्षाएं कब से शुरू होंगी, आपको छुट्टियों की राहत कब मिलेगी और सबसे अहम... आपके इम्तिहान कब आपके सिर पर दस्तक देंगे।
28 जुलाई से फिर गुलजार होंगे डीयू के कैंपस
यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई ताजा अधिसूचना के मुताबिक, 2026-27 सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स के पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर की पढ़ाई 28 जुलाई 2026, दिन मंगलवार से शुरू होने जा रही है। इसका मतलब है कि नॉर्थ कैंपस से लेकर साउथ कैंपस तक, हर तरफ एक बार फिर से रौनक लौट आएगी। नए स्टूडेंट्स जहां अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर रोमांचित होंगे, वहीं पुराने छात्र अपने दोस्तों से मिलने की खुशी में झूमते नजर आएंगे। यह नया कैलेंडर यूनिवर्सिटी से जुड़े हर कॉलेज और विभाग पर पूरी तरह से लागू होगा, ताकि पढ़ाई का एक सुचारू और बेहतरीन सिस्टम बना रहे।
अक्टूबर की सर्द रातों से पहले मिलेगी ऑटम वेकेशन
लगातार पढ़ाई और असाइनमेंट्स के बीच थोड़ा सुस्ताने का मौका किसे नहीं चाहिए? डीयू ने इसका भी पूरा खयाल रखा है। जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, स्टूडेंट्स को 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक 'ऑटम वेकेशन' यानी सर्दियों की छुट्टियां मिलेंगी। यह वक्त अमूमन त्योहारों का होता है, जब छात्र अपने घर जाकर परिवार के साथ सुकून का वक्त बिता सकते हैं। इन आठ दिनों की शानदार छुट्टियों के बाद, 26 अक्टूबर से दोबारा आपकी नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
नवंबर में प्रैक्टिकल, दिसंबर में थ्योरी का इम्तिहान
जैसे जैसे साल अपने आखिरी महीनों की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे पढ़ाई का माहौल थोड़ा गंभीर होता जाएगा। कैलेंडर के मुताबिक, 20 नवंबर 2026 से कक्षाओं का समापन हो जाएगा और इसके साथ ही तैयारी के लिए अवकाश यानी 'प्रिपरेशन लीव' और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिन छात्रों के विषयों में प्रैक्टिकल होते हैं, उनके लिए यह समय लैब में पसीना बहाने का होगा। इसके ठीक बाद, 4 दिसंबर 2026 से थ्योरी परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। जब दिल्ली में सर्दियों की ठिठुरन बढ़ रही होगी, तब छात्र परीक्षा केंद्रों में अपना मुस्तकबिल लिख रहे होंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक 'विंटर वेकेशन' घोषित की गई है, जिससे छात्रों को नए साल के जश्न के लिए एक छोटा सा लेकिन जरूरी ब्रेक मिल जाएगा।
नए साल की शुरुआत से शुरू होगा दूसरा चरण
जैसे ही 2027 का साल दस्तक देगा, यूनिवर्सिटी में भी एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर की कक्षाएं 1 जनवरी 2027 से शुरू हो जाएंगी। कड़कड़ाती ठंड के बीच स्टूडेंट्स फिर से अपने क्लासरूम का रुख करेंगे। इस नए सेमेस्टर में छात्रों को बीच में 21 मार्च से 28 मार्च 2027 तक 'मिड सेमेस्टर वेकेशन' का तोहफा मिलेगा। वसंत के इस खुशनुमा मौसम में मिलने वाला यह ब्रेक छात्रों को तरोताजा कर देगा। 29 मार्च से एक बार फिर से नियमित पढ़ाई का पहिया घूमने लगेगा।
मई में साल के आखिरी इम्तिहान
साल भर की कड़ी मेहनत का आखिरी पड़ाव अप्रैल 2027 में आएगा। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के अनुसार, 30 अप्रैल 2027 को कक्षाओं का समापन होगा और प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद 13 मई 2027 से थ्योरी परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं के खत्म होते ही छात्रों को उस पल का इंतजार रहेगा जो हर किसी का पसंदीदा होता है यानी समर वेकेशन। 3 जून 2027 से 20 जुलाई 2027 तक लंबी गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा, एक और अहम जानकारी यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 सत्र की समर वेकेशन को भी थोड़ा बढ़ा दिया है। अब यह अवकाश 20 जुलाई 2026 के बजाय 27 जुलाई 2026 तक रहेगा, ताकि 28 जुलाई से नया सत्र बिल्कुल तय समय और बिना किसी अड़चन के एक नई ऊर्जा के साथ शुरू किया जा सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव