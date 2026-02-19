Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

DTU Result 2026: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर के नतीजे, यहां देखें स्कोरकार्ड

Feb 19, 2026 01:45 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

DTU Result 2026: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कई ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। छात्र अब अपना स्कोरकार्ड exam.dtu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।

DTU Result 2026: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर के नतीजे, यहां देखें स्कोरकार्ड

DTU Result 2026: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कई ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना स्कोरकार्ड और विस्तृत रिजल्ट यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल exam.dtu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।

यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराए गए हैं और किसी भी छात्र को ऑफलाइन माध्यम से मार्कशीट वितरित नहीं की जाएगी।

किन कोर्सेस के नतीजे हुए जारी?

डीटीयू द्वारा जारी किए गए परिणामों में अंडरग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दोनों स्तरों के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सेज शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

B.Tech (बी.टेक): विभिन्न शाखाओं के प्रथम, तृतीय और पांचवें सेमेस्टर।

B.Des (बी.डिजाइन) और BBA: स्नातक स्तर के प्रबंधन और डिजाइन कोर्स।

M.Tech (एम.टेक) और M.Des: स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी परिणाम।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल exam.dtu.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध "Results" सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अब अपनी संबंधित स्ट्रीम (जैसे B.Tech, M.Tech आदि) और सेमेस्टर का चयन करें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें जैसा कि एडमिट कार्ड में दिया गया है।

5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

ये भी पढ़ें:IIT-NIT नहीं मिला तो न हों परेशान, ये हैं देश के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज
ये भी पढ़ें:JEE टॉपर्स की पहली पसंद, ये हैं देश के टॉप 5 IIT संस्थान
ये भी पढ़ें:टॉप NIT से BTech के लिए कितने पर्सेंटाइल की जरूरत, देखें संभावित कटऑफ

स्कोरकार्ड में इन बातों का रखें विशेष ध्यान

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों की ध्यान से जांच करें। स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण सही होने चाहिए:

छात्र का नाम और पिता का नाम

रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर

कोर्स और सेमेस्टर का विवरण

विषय-वार प्राप्त अंक और ग्रेड

SGPA/CGPA और कुल परिणाम स्थिति (पास/फेल)

यदि किसी छात्र को अपने अंकों, नाम की स्पेलिंग या विषय कोड में कोई गलती नजर आती है, तो उन्हें बिना देरी किए 15 दिनों के भीतर यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग को सूचित करना होगा ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।

पुनर्मूल्यांकन की सुविधा

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, यूनिवर्सिटी उन्हें पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच के लिए आवेदन करने का मौका देगी। इसके लिए नोटिस और आवेदन शुल्क की जानकारी जल्द ही पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।