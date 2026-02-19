DTU Result 2026: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर के नतीजे, यहां देखें स्कोरकार्ड
DTU Result 2026: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कई ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। छात्र अब अपना स्कोरकार्ड exam.dtu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।
DTU Result 2026: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कई ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना स्कोरकार्ड और विस्तृत रिजल्ट यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल exam.dtu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।
यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराए गए हैं और किसी भी छात्र को ऑफलाइन माध्यम से मार्कशीट वितरित नहीं की जाएगी।
किन कोर्सेस के नतीजे हुए जारी?
डीटीयू द्वारा जारी किए गए परिणामों में अंडरग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दोनों स्तरों के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सेज शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
B.Tech (बी.टेक): विभिन्न शाखाओं के प्रथम, तृतीय और पांचवें सेमेस्टर।
B.Des (बी.डिजाइन) और BBA: स्नातक स्तर के प्रबंधन और डिजाइन कोर्स।
M.Tech (एम.टेक) और M.Des: स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी परिणाम।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल exam.dtu.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध "Results" सेक्शन पर क्लिक करें।
3. अब अपनी संबंधित स्ट्रीम (जैसे B.Tech, M.Tech आदि) और सेमेस्टर का चयन करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें जैसा कि एडमिट कार्ड में दिया गया है।
5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
स्कोरकार्ड में इन बातों का रखें विशेष ध्यान
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों की ध्यान से जांच करें। स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण सही होने चाहिए:
छात्र का नाम और पिता का नाम
रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर
कोर्स और सेमेस्टर का विवरण
विषय-वार प्राप्त अंक और ग्रेड
SGPA/CGPA और कुल परिणाम स्थिति (पास/फेल)
यदि किसी छात्र को अपने अंकों, नाम की स्पेलिंग या विषय कोड में कोई गलती नजर आती है, तो उन्हें बिना देरी किए 15 दिनों के भीतर यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग को सूचित करना होगा ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।
पुनर्मूल्यांकन की सुविधा
जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, यूनिवर्सिटी उन्हें पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच के लिए आवेदन करने का मौका देगी। इसके लिए नोटिस और आवेदन शुल्क की जानकारी जल्द ही पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।
