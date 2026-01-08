DTU नॉन टीचिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी, 12 जनवरी को होगी परीक्षा, तुरंत करें डाउनलोड

संक्षेप: DTU नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड 2026 जारी हो चुका है, परीक्षा 12 जनवरी को होगी, उम्मीदवार तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी निर्देशों का पालन करें।

दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने नॉन-टीचिंग ग्रुप C भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिखित परीक्षा 12 जनवरी 2026 को दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है, इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

DTU द्वारा यह भर्ती विज्ञापन संख्या 03/2025 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसके जरिए कुल 66 पदों पर नॉन-टीचिंग ग्रुप C कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। विश्वविद्यालय ने 08 जनवरी 2026 को एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक को सक्रिय कर दिया है। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा या लिखित परीक्षा के रूप में किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी जरूरी जानकारियों की जांच कर लें।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड DTU नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले DTU की आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाना होगा। होमपेज पर “Recruitment” या “Latest Announcements” सेक्शन में जाकर DTU Non Teaching Admit Card 2026 या Non-Teaching Group C Recruitment 03/2025 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि या पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। सही जानकारी भरते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 से 3 प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

DTU Delhi Non Teaching Admit Card 2026 में उम्मीदवार से जुड़ी और परीक्षा से संबंधित कई अहम जानकारियां दर्ज होंगी। इसमें उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, जेंडर, आवेदन या रोल नंबर, फोटो और हस्ताक्षर शामिल होंगे। इसके अलावा परीक्षा का नाम, परीक्षा तिथि 12 जनवरी 2026, परीक्षा की शिफ्ट और समय, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम, पूरा पता और केंद्र कोड भी साफ-साफ लिखा होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की गलती मिलने पर तुरंत DTU के भर्ती हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

उम्मीदवारों को जरूरी सलाह परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे। इनमें DTU नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड 2026 की प्रिंट कॉपी, एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट शामिल हैं। इसके साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो और नीला या काला बॉल पेन रखना अनिवार्य होगा। वहीं मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, किताबें, नोट्स, बैग और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

DTU ने उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले कुछ अहम निर्देश भी जारी किए हैं। परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का स्थान गूगल मैप पर जांच लें और यात्रा की योजना बना लें। परीक्षा वाले दिन 60 से 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षक के सभी निर्देशों का पालन करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें।